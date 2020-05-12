Скільки українців вважають себе здоровими

49% опитаних українців оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше. І лише 13% – як погане або дуже погане.

З 2001 року кількість українців, які вважають своє здоров'я хорошим чи дуже хорошим – зростає (у 2005 році кількість здорових українців перевищила тих, хто вважає своє здоров'я поганим). І лише у 2020 році цей рівень дещо опустився – з 50% до 49%. І на 1% (з 12% до 13%) зросла кількість тих, хто вважає своє здоров'я поганим. Ще 38% відзначили своє здоров'я як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначити. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології.

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Самооцінка стану здоров'я українців з 1995 до 2020 років / інфографіка КМІС

На стан здоров’я можуть впливати різні чинники, зокрема – вік, стать, рівень матеріального добробуту, місце проживання або інші фактори.

За віком

Чим старшою є людина, тим менш здоровою вона почувається. Так, серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 82%, у віковій групі 30-39 років – 67%, віком 40-49 років – 53%, віком 50-59 років – 39%, віком 60-69 років – 26%, а серед людей віком 70 років або старших – 12%.

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За статтю

Чоловіки вважають своє здоров’я дещо кращим, аніж жінки. Серед чоловіків 56% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок – 43%. Серед чоловіків 9% оцінюють своє здоров’я як погане або дуже погане, тоді як серед жінок – 17%.

"Це також може бути пов’язане з тим, що середня тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років вища, ніж чоловіків (77 років у жінок і 67 – у чоловіків), тому частка жінок у найстарших вікових групах, яким притаманна найнижча самооцінка стану здоров’я, ще більша, ніж серед молодших (так, серед людей, старших за 79 років, жінки складають 70%, а чоловіки лише 30%)", – відзначають соціологи.

За місцем проживання (місто-село)

Відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вищий у містах (50%), аніж у сільській місцевості (46%).

"Це може бути пов’язане як з умовами праці та рівнем матеріального добробуту (який вищий у містах), так і з доступністю послуг з охорони здоров’я та більш розвиненою мережею лікувальних установ у містах", - наголошують у КМІС.

За рівнем фінансового забезпечення сім’ї

Як і раніше, продовжує зберігатися зв’язок між станом здоров’я і рівнем добробуту: чим кращий матеріальний рівень життя, тим більше тих, хто має хороше здоров’я. Так, серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали лише 20%, серед людей із високим рівнем матеріального добробуту (так чи інакше можуть дозволити собі покупку дорогих речей) – 63%, а серед людей із дуже високим рівнем фінансового забезпечення – 73%. Чим вищий рівень добробуту, тим кращі можливості для турботи про здоров’я.

Також стан здоров’я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має хороше або дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 86%, а серед тих, хто має погане або дуже погане здоров’я, щасливими є 34%