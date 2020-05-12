Скільки втратили українські магазини та ТРЦ за час карантину: сума

Карантин в Україні тривав з 12 березня. За два місяці, поки його не послабили, українська економіка зазнала чималих втрат.

За два місяці карантину, які минули (з 12 березня до 11 травня), торгово-розважальні центри втратили близько 7 мільярдів гривень лише орендних надходжень. Такі дані наводять в Українській раді торгових центрів (УРТЦ) в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Ще більші втрати – в орендарів торгових центрів – понад 50 мільярдів гривень товарообороту. Разом з ними постраждали і обслуговуючі компанії.

При цьому втратили навіть ті магазини в ТРЦ, які працювали під час карантину – від 15% в супермаркетів до 50% та більше в магазинів зв'язку, побутової хімії та зоотоварів.

Однак відтік орендарів в ТРЦ не було відмічено. В УРТЦ це пов'язують з тим, що на час закриття ТРЦ орендна плата не нараховувалася.

"У період, коли ТЦ закритий і оренду не нараховують, нелогічно розривати договір оренди та кидати магазин, в який вкладено великі гроші, тому що практично ніяких витрат бізнес не несе. Після початку роботи, коли багато хто зіткнеться з необхідністю платити в повному обсязі оренду і зарплату, багато торгових підприємств можуть закритися", – припускає голова УРТЦ Максим Гаврюшин.

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Відтак він очікує, що в успішних ТРЦ вільних орендних місць не буде. Натомість в менш успішних їх може бути 10-20%.

Скільки магазинів в ТРЦ відкрилося після карантину

В Україні з 11 травня почали роботу магазини в торгових центрах (за винятком Києва, Львова та Чернівецької області). В перший день після карантину відкрилося близько 90% орендарів, яким дозволено працювати (крім розважальних закладів та закладів громадського харчування).

Деякі орендарі відзначають високу конверсію і середній чек вище, ніж зазвичай, повідомили в УРТЦ.



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