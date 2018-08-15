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Скільки грошей назичила Україна в МВФ від початку своєї незалежності

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Скільки грошей позичила Україна в МВФ з 1991 року
Скільки грошей позичила Україна в МВФ з 1991 року / Фото з вільних мереж

У період з 1991 по 2018 роки Україна отримала від Міжнародного валютного фонду позик на загальну суму 30,9 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Так, з 1991 по 2000 роки Україна отримала від МВФ 4,3 мільярда доларів. Пізніше, а саме в 2000-2004 роках, Україна не брала кредитів Фонду, натомість погасила взяті раніше позики.

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Протягом 2005-2009 років Україна позичила в МВФ 10,6 мільярда доларів, а за 2014-2017 роки а ще 12 мільярдів доларів.

Загалом за 13 років – з 2005 по 2017 роки – Україна отримала від МВФ 26,6 мільярда доларів. Це в 6 разів більше, ніж за попередні 13 років (1991-2004 роки).

За рівнем боргового навантаження (75% ВВП) Україна вийшла в "лідери" серед постсоціалістичних країн.

З 2015 року після відкриття МВФ програми EFFдля України держава отримала 4 транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Ці гроші спрямовуються на поповнення міжнародних резервів Національного банку України.

Нагадаємо, 6 вересня в Україну прибуде місія МВФ, представники якої до 19 вересня працюватимуть у Києві.

Теги: Новини політики Новини України МВФ Транш МВФ Кредит Гроші
Джерело: 24 Канал
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