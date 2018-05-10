Скільки коштують ягоди на ринках України: ціни на черешні, полуниці та суниці

У 2018 році полуниця з'явилася на ринках України ще в перших числах травня, проте ціни на неї дуже суттєво відрізняються у різних регіонах країни. Так, у Західній Україні ягоди дешевші, ніж в інших областях.

Про це повідомляє "Інфо-Шувар".

Зазначимо, що на ринку Західної України ціни на черешні та суниці знижуються щодня. Якщо порівнювати з минулим тижнем, то вартість цих ягід на ринках регіону впала мінімум у 2 рази. При цьому на сьогодні суниці і черешні коштують у 1,5 рази дешевше, ніж у 2017 році.

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Станом на 8 травня на ринку "Шувар", який є найбільшим оптовим майданчиком для торгівлі вітчизняною плодоовочевою продукцією у Західному регіоні, суниця садова коштувала 25-45 гривень за кілограм, а черешня коштує – 23-26 гривень за кілограм. Для порівняння, рік тому на "Шуварі" суниця коштувала 45-65 гривень за кілограм, а черешня – 35-45 гривень за кілограм.

Тим часом у Києві на ринку "Столичний" полуниця коштує в середньому 75 гривень за кілограм. А на одеському ринку "Початок" ягода коштує від 110 гривень за кілограм.

Зазначимо, що на сьогодні черешня представлена ​​лише у Західній Україні, зокрема, на ринку "Шувар" у Львові.