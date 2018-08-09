Скільки меду можна з'їдати протягом дня

Зі слів дієтологів, норма споживання меду для кожної людини є дуже індивідуальною. Денна порція залежить від способу життя, характеру трудової діяльності, фізичних навантажень, раціону харчування і наявності захворюваню.

Та попри це, середню добову дозу меду для здорової людини все ж вдалось вирахувати, повідомляє Nashamama.

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Щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю, фахівці рекомендують з'їдати дорослій людині протягом доби близько 100-150 грамів меду. Однак, ця доза розрахована тільки для тих, хто замінює медом цукор.

Якщо ж ви споживаєте і цукор, і мед, то добова норма солодкого продукту складе всього 50 грамів. Нагадаємо, калорійність меду є дуже високою – 100 грамів продукту містять 330 кілокалорій, а це 1382 кДж.

Окрім того, 100 грамів меду містять 82,4 грама вуглеводів та 0,3 грама білків.

У Національному інституті здоров'я США зазначають, що мед має антибактеріальні та противірусні властивості. Продукт може бути ефективний при лікуванні опіків, ран, кашлю і навіть діабету.

Денна порція меду залежить від способу життя

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