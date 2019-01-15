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      Скільки років життя люди втрачають через шкідливі викиди: карта

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      Як шкідливі викиди впливають на тривалість життя
      Як шкідливі викиди впливають на тривалість життя / unsplash.com

      В Інституті енергетичної політики приватного дослідницького університету Чикаго з'ясували, що в середньому населення Землі втрачає до двох років життя через шкідливі вихлопи.

      Про це йдеться у звіті і інтерактивній карті вчених. 

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      Зазначається, що в окремих, особливо забруднених районах Китаю і Індії люди могли б жити на шість-вісім років довше.

      "На 4,4 роки довше могло жити населення Непалу, на 4,3 року – Індії, на 4,2 року – Бангладеш. Для порівняння: середній показник для Китаю – 2,9 року, для Росії – 0,5 року, для США – 0,1 року", – зазначає видання.

      За даними карти, українці втрачають в середньому – 0,7 року свого життя через шкідливі викиди

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      Шкідливі викиди небезпечніше, ніж інші чинники, що впливають на тривалість життя, вважають дослідники. Так, куріння скорочує в середньому тривалість життя на 1,6 року, алкоголь і наркотики – на 11 місяців, ВІЛ – на чотири місяці, теракти і збройні конфлікти – на 22 дні.

      Вчені аналізували дані про концентрацію шкідливих частинок, отримані із супутників, а також відомості про населення планети, взяті зі звіту LandScan Global Population 2015.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Довголіття Екологія
      Джерело: 24 Канал
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