Скільки років життя люди втрачають через шкідливі викиди: карта

В Інституті енергетичної політики приватного дослідницького університету Чикаго з'ясували, що в середньому населення Землі втрачає до двох років життя через шкідливі вихлопи.

Про це йдеться у звіті і інтерактивній карті вчених.

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Зазначається, що в окремих, особливо забруднених районах Китаю і Індії люди могли б жити на шість-вісім років довше.

"На 4,4 роки довше могло жити населення Непалу, на 4,3 року – Індії, на 4,2 року – Бангладеш. Для порівняння: середній показник для Китаю – 2,9 року, для Росії – 0,5 року, для США – 0,1 року", – зазначає видання.

За даними карти, українці втрачають в середньому – 0,7 року свого життя через шкідливі викиди.



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Шкідливі викиди небезпечніше, ніж інші чинники, що впливають на тривалість життя, вважають дослідники. Так, куріння скорочує в середньому тривалість життя на 1,6 року, алкоголь і наркотики – на 11 місяців, ВІЛ – на чотири місяці, теракти і збройні конфлікти – на 22 дні.

Вчені аналізували дані про концентрацію шкідливих частинок, отримані із супутників, а також відомості про населення планети, взяті зі звіту LandScan Global Population 2015.

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