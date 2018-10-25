Скільки "Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів минулого сезону: оприлюднено чималу суму

В УЄФА оприлюднили суми призових, які отримали клуби, що минулого сезону виступали у Лізі чемпіонів. Серед них і донецький "Шахтар".

Згідно даних УЄФА, "гірники" отримали 29,437 мільйона євро. Сюди входять 12,7 мільйона євро, які отримав кожен клуб, що пробився у групову стадії турніру, 6 мільйонів євро за вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А також 6,524 мільйона євро за результати у групі (1,5 млн євро за перемогу і 0,5 млн за нічию. 500 тисяч євро, що залишалися після нічиїх, формували загальний пул, який розподіляли між усіма учасниками групового етапу в залежності від кількості виграних матчів).

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Ще 4,213 мільйона євро клуб отримав від так званого маркетингового пулу. Він для кожного клубу був різний, в залежності від зацікавленості у матчі. Для прикладу, найбільший маркетинговий пул отримав "Ювентус" – майже 49 мільйонів євро. У той час як переможець Ліги чемпіонів "Реал" отримав лише 33,43 мільйона євро, а фіналіст "Ліверпуль" – 29,19 мільйона євро. Для прикладу "Рома", яка вилетіла у півфіналі, у підсумку заробила більше, аніж "Ліверпуль" 83,8 мільйона євро проти 81,283 мільйона євро відповідно. При цьому що "Ліверпуль" отримав 11 мільйонів євро за вихід у фінал.

Найбільше у Лізі чемпіонів заробив "Реал". Його дохід склав 88,654 мільйона євро. З них 15,5 мільйона євро – за перемогу у фіналі у Києві.

Суми призових, які отримали клуби за участь у Лізі чемпіонів сезону 2017-2018