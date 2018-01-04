Скільки Супрун заробила у грудні: цифра
17:09, сьогодні 6948 Читать новость на русском
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун за грудень заробила 28,5 тисяч гривень, її заступники – від 30,5 до 32,3 тисяч.
Про це повідомляють "Українські Новини".
З цієї суми посадовий оклад міністерки становив 12 тисяч гривень, надбавка за інтенсивність праці – 9 тисяч гривень, надбавка за роботу з таємними документами – 1 800 гривень, витрати – 5 379,41 гривні, індексація – 360 гривень.
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Відзначимо, що у грудні 2016 року Супрун заробила 23,7 тисяч гривень.
Зарплата Супрун у грудні 2017-го
Джерело: 24 Канал
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