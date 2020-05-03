Скільки Україна втратить, якщо "Північний потік-2" таки добудують: сума

Гендиректор компанії Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон розповів про перспективи України в умовах завершення будівництва "Північного потоку-2". За його словами, це коштуватиме Україні до 3 мільярдів доларів щорічно.

Після запуску "Турецького потоку" Україна майже повністю втратила транзит з Росії у Туреччину, Грецію і Болгарію, розповів у фейсбуці Сергій Макогон.

Важливо "Північний потік – 2" підлягає європейському регулюванню: що це означає

Після закінчення будівництва трубопроводу в Болгарії і запуску другої нитки "Турецького потоку", Україна ще втратить частину транзиту, який йде в Угорщину і Сербію. Він становить до 15 мільярдів кубометрів газу на рік,

– розповів менеджер оператора ГТС.

Запуск другої нитки "Турецького потоку" планується у кінці 2020 або на початку 2021 року. У цих умовах Макогон наголошує на тому, наскільки важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".

"Це призведе до повної втрати транзиту вже з 2025 року. Для України це оцінюється 2,5-3 мільярда доларів щорічно", – заявив Сергій Макогон.

Тут мовиться конкретно про ті гроші, які Україна заробляла на транзиті. За нинішнім курсом це майже 81 мільярд доларів.

Керівник оператора ГТС зауважив, що рішення про поширення на "Північний потік-2" газової директиви ЄС може значно знизити рентабельність цього проєкту. Втім Макогон наголосив, що розслаблятися не можна.

Що відомо про "Північний потік-2"?Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України. Він готовий уже на понад 90%.



Карта газопроводу "Північний потік-2"