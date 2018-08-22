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Скільки Україні коштує обслуговування держборгу

241 Читать новость на русском
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман / liga.net

Обслуговування державного боргу коштує Україні в 130 мільярдів гривень щорічно.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Ми тільки на обслуговування витрачаємо 130 мільярдів гривень щорічно. Тільки обслуговування за відсотками. Ми за такі періоди повинні 30 мільярдів гривень повернути", – сказав прем'єр-міністр.

Гройсман додав, що є непогана динаміка, щоб в середньостроковій і довгостроковій перспективі цей борг мінімізувати.

Зазначимо, що у період з 1991 по 2018 роки Україна отримала від Міжнародного валютного фонду позик на загальну суму 30,9 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 6 вересня в Україну прибуде місія МВФ, представники якої до 19 вересня працюватимуть у Києві.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман МВФ
Джерело: 24 Канал
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