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      Скільки українці винні державі за комунальні послуги – свіжі дані

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      Скільки українці винні за комунальні послуги / фото з відкритих джерел

      Станом на початок січня 2020 року українці залишаються винними 26 з половиною мільярдів гривень за газ та майже 17 мільярдів – за опалення. При цьому мешканці Харківської та Дніпропетровської областей є найбільш недисциплінованими платниками за комунальні послуги.

      Дані про заборгованість українців станом на 1 січня публікує Державна служба статистики.

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      Скільки українці винні за газ

      Загалом громадяни досі не сплатили за газ 26 мільярдів 532 мільйони гривень. Найбільше заборгували мешканці Київської області – 2 мільярди 922 мільйони гривень. А от найсправніше платять мешканці Рівненської області – вони заборгували лише 102 мільйони гривень.

      Цікаво, що в останній день 2019 року найбільшим боржником була Донецька область, але за одну лише добу її громадяни сплатили майже 800 мільйонів гривень, а от Київська область навпаки добрала боргів на майже 570 мільйонів гривень.

      Хто найбільше винен за газ

      • Київська область – 2 мільярди 922 мільйони;
      • Харківська область – 2 мільярди 845 мільйонів;
      • Дніпропетровська область – 2 мільярди 693 мільйони.

      Хто найсправніше платить за газ

      • Кіровоградська область – 285,5 мільйона гривень;
      • Черкаська область – 251,5 мільйона гривень;
      • Рівненська область – 102 мільйони гривень.

      Скільки українці винні за опалення та гарячу воду

      З кінця минулого року борги українців за опалення та постачання гарячої води зменшилися на понад 3 мільярди гривень і 1 січня становили 16 мільярдів 836 мільйонів.

      До слова: Тарифи на опалення знизилися в Києві та 21 області

      Цього разу найбільш недисциплінованими платниками стали мешканці столиці – 3 мільярди 946 мільйонів гривень боргу. Натомість найсправніше за послуги платили мешканці Закарпаття – лише 1,5 мільйона боргу.

      Хто найбільше винен за опалення

      • місто Київ – 3 мільярди 946 мільйонів гривень;
      • Харківська область – 2 мільярди 735 мільйонів гривень;
      • Дніпропетровська область – 2 мільярди 363 мільйони гривень.

      Хто винен за опалення найменше

      • Волинська область – 86 мільйонів гривень;
      • Чернівецька облкасть – 75,5 мільйона гривень;
      • Закарпатська область – 1,5 мільйона гривень.

      Скільки українці винні за холодну воду

      Якщо порівнювати з опаленням та газом, то за воду українці винні не так вже і багато – всього трохи більше як 3 мільярди гривень. Тут найбільше виділяються Київ, а також Харківська та Дніпропетровська область, які на трьох винні більшу частину цього боргу.

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      Хто найбільше грошей винен за воду

      • місто Київ – 635 мільйонів гривень;
      • Дніпропетровська область – 616 мільйонів гривень;
      • Харківська область – 365,5 мільйона гривень.

      Хто найменше винен за воду

      • Тернопільська область – 12 мільйонів гривень;
      • Чернівецька область – 14,7 мільйона гривень;
      • Чернігівська область – 21,5 мільйона гривень.

      Тут цікаво, що кияни є лідерами по заборгованості за опалення і за воду, але водночас чи не найсправніше платили за газ. Натомість мешканці Харківської та Дніпропетровської областей є найбільш затятими боржниками.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Комунальні послуги Держкомстат Опалювальний сезон Газ
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