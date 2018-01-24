Скільки українців захворіли на кір з початку року: назвали цифру

З початку 2018-го в Україні кором захворіли 2084 людини, серед яких 1375 дітей.

Про це розповів директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта, повідомляє "5 канал".

Він додав, що у січні через кір померли троє людей. Ці смертельні випадки зафіксували на Одещині.

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Згідно з даними Курпіти, найчастіше на кір хворіють в Івано-Франківській області – 463 людини, в Чернівецькій – 333, в Закарпатській – 331, в Одеській – 265.

Найрідше хворіють на кір в Харківській і Рівненській областях – там зареєстрували по одному випадку, в Луганській і Житомирській – по два.

Нагадаємо, у результаті спалаху кору Україні, від захворювання померли вісім людей.