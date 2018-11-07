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      Скільки українців захворіли на кір з початку року: приголомшливі цифри від МОЗ

      351 Читать новость на русском
      Кір в Україні
      Кір в Україні / Фото з відкритих джерел

      З початку 2018 року в Україні на кір захворіли 36 455 осіб, серед яких – 22 344 діти.

      Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

      Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

      Найбільше людей захворіли на кір у:

      1. Львівській області – 7 364 хворих;
      2. Івано-Франківській області – 3 612 хворих;
      3. Закарпатській області – 3 459 хворих;
      4. Одеській області – 2 550 хворих;
      5. Києві – 2 408 хворих;
      6. Тернопільській області – 2 120 хворих.

      Всього з початку 2018 року від ускладнень кору померло 15 осіб: 11 дітей і 4 дорослих. Найбільше хворіють на кір діти у віковій категорії 5-9 років, а це майже 32% серед усіх дітей. 

      Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, то до кінця року кількість хворих може перевищити показник, що був зафіксований в Україні з 1991 року.

      Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

       

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Кір Медицина Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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