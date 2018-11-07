Скільки українців захворіли на кір з початку року: приголомшливі цифри від МОЗ

З початку 2018 року в Україні на кір захворіли 36 455 осіб, серед яких – 22 344 діти.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Найбільше людей захворіли на кір у:

Львівській області – 7 364 хворих; Івано-Франківській області – 3 612 хворих; Закарпатській області – 3 459 хворих; Одеській області – 2 550 хворих; Києві – 2 408 хворих; Тернопільській області – 2 120 хворих.

Всього з початку 2018 року від ускладнень кору померло 15 осіб: 11 дітей і 4 дорослих. Найбільше хворіють на кір діти у віковій категорії 5-9 років, а це майже 32% серед усіх дітей.

Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, то до кінця року кількість хворих може перевищити показник, що був зафіксований в Україні з 1991 року.

Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

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