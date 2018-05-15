Скільки в Україні фальшивих довідок про вакцинацію: ЮНІСЕФ озвучила приголомшливу цифру

У Дитячому фонді ООН підрахували, скільки в Україні видають "липових" довідок про вакцинацію.

За даними ЮНІСЕФ, практично кожна третя довідка про щеплення в Україні є фальшивою.

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Такі дані озвучила медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, інформує "Радіо Свобода".

Вона нагадала, що показники вакцинації в Україні загалом невисокі.

Можна звідти прибрати кількість цих фальшивих довідок... я остерігаюсь, що якщо в нас запровадять "силовий" метод вакцинації, то він призведе лише до ще більшого зростання фальшивих документів,

– припустила Булавінова.

Водночас вона зазначила, що зі спалахом кору в Україні охоплення вакцинацією проти кору значно підвищилося.

"Люди стали в черги у поліклініки, щоб отримати вакцини. На кінець року охоплення становило приблизно 95-97%, можна відняти фальшиві довідки, але все одно охоплення підвищилось", – констатує експерт.

На початку травня стало відомо, що в Україні тимчасово заборонили вакцину для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, вакцину для профілактики поліомієліту та пасту для перорального застосування.