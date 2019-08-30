Скільки в Україні зниклих безвісти: статистика від Червоного Хреста

Поблизу Софійського собору триває акція "Не вагайся. Співчувай". Зібралися на неї 80 родичів зниклих безвісти, митці та представники Червоного Хреста.

В Україні 1500 осіб вважаються зниклими безвісти, а також ще 1000 людей або поховані, або не ідентифіковані й знаходяться зараз у моргах. Такі статистичні дані оприлюднив Міжнародний комітет Червоного Хреста, який слідкує за тим, скільки зараз є зниклих безвісти. А їм цю інформацію надають самі родичі. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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"Ми зробили кампанію для того, щоб люди могли звертатися через нашу гарячу лінію. Сьогодні залишається приблизно 770 запитів, які все ще відкриті. Проте досі немає єдиного реєстру. Тільки тоді, коли його встановлять, буде можливість більш комплексно підходити до цього питання", – розповіла речниця Міжнародного комітету Червоного Хреста Яна Бауерова.



Яна Бауерова

Саме через те, що немає створеного єдиного реєстру зниклих безвісти осіб, досі не можуть до кінця назвати остаточну кількість. Тобто є інформація від Міжнародного Червоного Хреста з щодо їх цифри. Ще рік назад мав бути створений комітет, який займався б пошуками від держави, але він не запрацював. На папері він є, але по факту нічого не робив.



Акція "Не вагайся. Співчувай"

Наразі зараз Рустем Умеров від партії "Голос" буде займатися комітетом з прав людини й він сказав, що хоче підняти питання створення таких реєстрів і комісій, які б мали шукати зниклих безвісти людей, як в Криму, так і на сході України, де відбуваються бойові дії. Тому що цей проект стосується не тільки військових, але й активістів, полонених й взагалі усіх мешканців України й окупованих територій.



Мати зниклого бійця

"Стара влада шукала дуже повільно. Можна сказати, що зовсім не шукала, тому що коли представник ОБСЄ виступав 30 жовтня на зустрічі з нами, то сказав, що списки безвісти зниклих не подавались й не подаються. Тому кого шукали протягом цих 4,5 років ніхто не знає. Я надіюся, що нова влада нам допоможе", – заявила мати зниклого безвісти добровольця Ядвіга Лозинська.