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      Скільки заробила Світоліна за перемогу у Підсумковому турнірі WTA: чимала сума

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      Еліна Світоліна і її трофей
      Еліна Світоліна і її трофей / Twitter Elina Svitolina

      Українська тенісистка Еліна Світоліна доволі сенсаційно виграла Підсумковий турнір WTA у Сінгапурі. Його призовий фонд склав 7 мільйонів доларів. І значна частина цієї суми перепала саме Світоліній.

      За перемогу у турнірі Світоліна отримала 2,36 мільйона доларів. Окрім того, вона отримала 1500 залікових очок.

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      Варто зазначити, що це найбільша сума призовий, які українка виграла у цьому сезоні. Загалом у 2018 році вона заробила понад 5,23 мільйона доларів. А за кар’єру ця сума перевалила за позначку 12,6 мільйона доларів.

      Цього року, окрім призових за перемогу у Підсумковому турнірі WTA, Світоліна також отримала 266 тисяч доларів за вихід в 1/16 фіналу US Open, майже 153 тисячі за виліт у третьому колі Roland Garros, понад 628 тисяч доларів за перемогу на турнірі у Римі, більше 167 тисяч доларів за чвертьфінал у Маямі, 651 тисячу доларів за перемогу у Дубаї, майже 334 тисячі за вихід у чвертьфінал Australian Open та понад 190 тисяч доларів за перемогу на турнірі у Брісбені. Окрім того, ще були менші призові за інші турніри.

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      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс Гроші
      Джерело: 24 Канал
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