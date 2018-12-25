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      Скільки заробив "Приватбанк" у 2018 році: приголомшлива сума

      3849 Читать новость на русском
      Скільки заробив "Приватбанк" у 2018 році
      Скільки заробив "Приватбанк" у 2018 році / Фото з відкритих джерел

      "Приватбанк" задекларував прибуток у розмірі 9,03 мільярдів гривень за підсумками січня-листопада 2018 року.

      Про це повідомило видання FinBalance з посиланням на звіт банку.

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      За січень-жовтень "Приватбанк" звітував про прибуток 7,07 мільярди гривень, за січень-вересень – 5,1 мільярди гривень, тоді як за січень-серпень було 9,7 мільярдів гривень.

      Раніше заступниця голови правління "Приватбанку" Галина Пахачук заявляла, що "Приватбанк" у 2018 році отримає як мінімум 5 мільярди гривень чистого прибутку і закладає такий показник як мінімальний в проект фінансового плану на 2019 рік.

      Теги: Новини України Гроші Фінанси Приватбанк
      Джерело: 24 Канал
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