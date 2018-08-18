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Скільки заряджається та як довго "живе" Samsung Galaxy Note 9

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Тест автономності Samsung Galaxy Note 9
Тест автономності Samsung Galaxy Note 9 / Фото з вільних джерел

У вівторок, 14 серпня, користувачі опублікували перші зразки фотографій, які робить Samsung Galaxy Note 9. Смартфон показав себе доволі непогано навіть під час зйомки вночі. Тепер у мережі з’явилися результати тестів автономності новинки.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Тривалість роботи Note 9 викликає інтерес. Перш за все це пов'язано зі збільшенням ємності акумулятора: новинка отримала рекордні як для лінійки батарею 4 000 міліампер годин, коли показник Note 8 становить 3 300 міліампер годин.

Для тесту автономності журналісти використовували скрипт, який імітує використання пристрою звичайним користувачем. Отримані цифри порівняли з іншими смартфонами.

Тест автономності Samsung Galaxy Note 9
Тест автономності Samsung Galaxy Note 9

Note 9 показав відмінний результат – смартфон протримався 8 годин 56 хвилин. Це краще, ніж iPhone X, Pixel 2, OnePlus 6, Galaxy S9 +, Note 8 і звичайний Galaxy S9. При цьому новинка поступилася iPhone 8 Plus і Pixel 2 XL. Різниця в тривалості роботи з останнім склала всього декілька хвилин.

Скільки заряджається Samsung Galaxy Note 9
Скільки заряджається Samsung Galaxy Note 9

На повну зарядку у Note 9 пішло 109 хвилин. Результат середній. Наприклад, OnePlus 6 для відновлення сил потрібно всього 80 хвилин, при цьому Pixel 2 XL вимагає на цілих 43 хвилини більше.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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