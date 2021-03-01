Скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту, що з'єднує парк "Володимирська гірка" і Арку дружби народів, в черговий раз пошкодилися. Фото з місця події опублікував в фейсбуці член громадської ради КМДА Сергій Бригадир.

Раніше пошкоджені скляні секції мосту охоронялися та огороджувалися, зауважив він. Цього разу надтріснуті елементи всього лише огородили попереджувальними стрічками, які майже відразу були зірвані відпочивальниками.



Пошкоджені елементи мосту / Фото з фейсбуку Сергія Бригадира

"Спілкувався з хлопцями, що нібито повинні відповідати за правопорядок на мосту стосовно цієї проблеми, але вони кажуть, що приїздили комунальники та ставили "лєнточку", але відпочиваючі її зривають, і вони не можуть дати раду цій проблемі", – зазначив Бригадир, закликавши міського голову Віталія Кличка звернути увагу на інцидент.



Пошкоджені елементи мосту / Фото з фейсбуку Сергія Бригадира

Нагадаємо, в грудні 2020-го року скляні елементи моста отримали серйозні пошкодження. Тоді в мерії причиною інциденту спочатку назвали вандалізм. Пізніше у КМДА дійшли висновку, що міст міг пошкодитися через несприятливі погодні умови.