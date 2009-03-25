Скорочення в GM

General Motors розпочинає масштабне звільнення працівників.

Повідомлення про звільнення з 1 квітня вже отримали 160 працівників одного з заводів автогіганта в США, на черзі ще 47 тис. осіб по всьому світу, яких GM має звільнити в поточному році в рамках програми реструктуризації бізнесу. В компанії повідомили, що скорочення торкнуться всіх напрямків бізнесу General Motors, а не працівників безпосередньо на виробничих потужностях. Така стратегія є вимушеною для збереження рентабельності, в іншому випадку автовиробник не пішов би на такі масштабні звільнення, додали в General Motors.У 2008 році лідер "Детройтської Трійці"отримав збитки у понад 30 млрд. дол., а за останні 3 роки це число досягло 82 млрд. дол. Аби запобігти банкрутству, уряд США позичив автовиробнику майже 13 з половиною млрд. дол. і ще може надати близько 16-ти.