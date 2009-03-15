У Росії уріжуть зарплати працівникам держкорпорацій.

Міністр фінансів Алєксєй Кудрін заявив, що цього року уряд зменшить заробітні плати співробітникам державних корпорацій. За словами глави Мінфіну, уже є відповідне розпорядження прем’єра Владіміра Путіна, інформує радіо свобода.Кудрін зазначив, що рівень зарплат у держкорпораціях є неадекватним відносно приватних компаній, оскільки його формували у період легкого поводження з коштами. Скорочення зарплат торкнеться зокрема, Фонду реформування ЖКГ, Олімпстрою, “Ростехно” та державних банків. Зазначимо, до економії російську владу змушує перший за останні десять років дефіцитний бюджет. У зв’язку із різким здешевленням нафти, надходження до бюджету Росії знизяться на понад 4 трлн. рублів, що становить 40%. При цьому видатки навпаки - виростуть на 650 мільярдів рублів у зв’язку із виділенням коштів на антикризові та соціальні заходи. Російська влада у листопаді розраховувала цьогорічний бюджет, виходячи із ціни на нафту “Уралс” у 95 доларів за барель. Однак фінансова криза внесла свої корективи і російські урядовці у лютому змушені були переглянути прогноз ціни на чорне золото до 41 долара за барель.