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Скорочення зарплат

18:30, 18 березня 2009 246

З 1 квітня глава уряду, віце-прем'єр-міністри та керівники міністерств отримуватимуть вдвічі менші зарплати.

В уряді говорять, що таке рішення ухвалили через проблеми, пов’язані із фінансовою кризою на період 2009 року, щоправда, скільки зекономлять коштів держбюджету - не кажуть. Лише зауважують, що на решту державних службовців урядова постанова не поширюється.Іван Васюник (віце-прем'єр-міністр): "Ми вважаємо що в цей час державна влада має бути стабільна, державна влада має бути убезпечена від можливості зростання корупції, тому не приймали це рішення".Міністри хоч і нібито за власним бажанням позбавили себе половини зарплати, ставляться до перспективи заробляти менше неоднозначно.Юрій Продан (міністр палива та енергетики): "Ви засмучені?Весело говорю про це, ні не дуже весело. Прийнято рішення його треба виконувати".Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "Ми відрізаємо кусок зарплати але не знаємо куди вона піде, я за таке скорочення, бо з моральної точки зору ми повинні показати приклад того що всім важко має бути важко і керівникам держави, тим не менше я хотів би знати кому допоможе такий крок".Олексій Кучеренко (міністр з питань ЖКГ): "Головне в цій ситуації, я вам свою точку зору скажу, щоб ми до маразму не доходили. Ви зрозумійте, якщо ми хочемо кваліфіковану людину тримати на посаді то треба їй платити в цих умова".Скорочення зарплат відбудеться за рахунок скасування доплат, зокрема за ранг, які виплачувалися членам Кабміну, кажуть міністри. Тепер, кажуть вони, зарплата прем`єр-міністра Юлії Тимошенко становитиме приблизно 11 тисяч гривень, а міністрів в межах 8-10 тисяч на місяць. Відповідні рішення уряд запропонував ухвалити народним депутатам і Президенту.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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