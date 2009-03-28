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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сквер замість руїн

13:02, 28 березня 2009 267

На місці зруйнованого вибухом будинку незабаром облаштують сквер.

У Євпаторії визначаються, як облаштувати сквер пам’яті на місці зруйнованого вибухом будинку. Проект майбутнього скверу обирають з-поміж 10-ти запропонованих варіантів. Оглянути всі проекти можна на спеціальній виставці, яку організували в Євпаторії.Більшість з них передбачають створення на місці трагедії зеленої зони, де центральне місце займатиме пам’ятний знак або ж капличка. Архітектори пропонують різні варіанти пам’ятного знаку - від фігури янгола або жінки до абстрактної скульптури, створеної безпосередньо з уламків будинку.Олексій Кузьменко (мешканець Євпаторії): "Поєднати в одне всі проекти ,які пропонують, що б це підходили і мешканцям і гостям міста".Галина Щебельская (мешканка Євпаторії): "Скверик чи якийсь постамент, пам’ятник, щоб покласти квіти, згадати про загиблих".Мешканці Євпаторії можуть висловити свої пропозицій щодо облаштування скверу в спеціальній книзі. Потім проекти обговорять на загальних зборах. В управлінні архітектури міста запевняють - над створенням скверу пам’яті будуть працювати ретельно, територію використають раціонально з урахуванням пропозицій євпаторійців.Олександр Єпіфанов (начальник Управління архітектури Євпаторійської міськради): "Розбити на всій території, яку займав будинок №67, сквер – це одне рішення, інше рішення – розбити сквер плюс на місці частини житлового будинку, яка збереглася, звести житлову будівлю".До початку курортного сезону зруйнований будинок мають розібрати, для цього уряд виділив понад 4,5 мільйони гривень. Уламки будинку можливо використають  для укріплення дамби на озері Сасик-Сиваш.Нагадаємо, вибух у п'ятиповерховому житловому будинку стався 24 грудня минулого року. Вибуховою хвилею знесло 2 під'їзди будинку. Жертвами трагедії стали 27 людей. Офіційна причина вибуху досі невідома. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 28 березня 2009
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