Skype незабаром потішить довгоочікуваною можливістю
Популярний програма Skype, яка стала популярною завдяки можливості здійснювати відеодзвінки, через 15 років після свого запуску нарешті отримала можливість їх записувати. Нова функція має з'явитися уже найближчим часом і на всіх платформах після того, як ви встановите оновлення.
Таким чином, записувати дзвінки матимуть можливість як користувачі Skype на Windows, так і на Mac, iOS, Android і навіть Linux, пише The Verge.
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Зазначається, що записи будуть зберігатися в хмарі, а не на комп'ютерах користувачів. Крім того, один із співрозмовників увімкне запис відео, інший одразу ж отримає про це повідомлення.
Функція запису відеодзвінків з'явиться у Skype на всіх платформах
За словами розробників Skype, записуватимуться не лише сама розмова, а й навіть картинки, якими Ви ділитиметесь під час спілкування.
Оновлення з такою функцією вийде на всіх платформах, де є Skype, а станеться це до кінця липня.
Записуватимуться навіть картинки, якими Ви будете ділитись
Також разом із записом відео Skype має отримати безліч доопрацювань і поліпшень. Про них поки нічого невідомо.
Нагадаємо, минулоріч Microsoft презентувала спеціальну версію додатка Skype, призначеного для використання на територіях з повільним інтернет-з'єднанням і дорогим трафіком
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