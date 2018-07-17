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Skype незабаром потішить довгоочікуваною можливістю

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Skype отримає функцію запису відеодзвінків
Skype отримає функцію запису відеодзвінків / Соцмережі

Популярний програма Skype, яка стала популярною завдяки можливості здійснювати відеодзвінки, через 15 років після свого запуску нарешті отримала можливість їх записувати. Нова функція має з'явитися уже найближчим часом і на всіх платформах після того, як ви встановите оновлення.

Таким чином, записувати дзвінки матимуть можливість як користувачі Skype на Windows, так і на Mac, iOS, Android і навіть Linux, пише The Verge.

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Зазначається, що записи будуть зберігатися в хмарі, а не на комп'ютерах користувачів. Крім того, один із співрозмовників увімкне запис відео, інший одразу ж отримає про це повідомлення.

Skype, відеодзвінки, месенджер, повідомлення, програми
Функція запису відеодзвінків з'явиться у Skype на всіх платформах 

За словами розробників Skype, записуватимуться не лише сама розмова, а й навіть картинки, якими Ви ділитиметесь під час спілкування.

Оновлення з такою функцією вийде на всіх платформах, де є Skype, а станеться це до кінця липня.

Skype, відеодзвінки, месенджер, повідомлення, програми
Записуватимуться навіть картинки, якими Ви будете ділитись 

Також разом із записом відео Skype має отримати безліч доопрацювань і поліпшень. Про них поки нічого невідомо.

Нагадаємо, минулоріч Microsoft презентувала спеціальну версію додатка Skype, призначеного для використання на територіях з повільним інтернет-з'єднанням і дорогим трафіком

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Додатки Skype Інтернет Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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