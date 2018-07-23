SkyUp скасувала низку авіарейсів зі Львова до Єгипту та у зворотному напрямку / Фото з вільних мереж

Українська авіакомпанія SkyUp скасувала кілька рейсів з Єгипту до Львова та зі Львова до Єгипту. Мовиться про авіарейси, які були заплановані на 25, 26, 28 та 29 липня.