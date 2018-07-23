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SkyUp скасувала низку авіарейсів зі Львова до Єгипту та у зворотному напрямку

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SkyUp скасувала низку авіарейсів зі Львова до Єгипту та у зворотному напрямку
SkyUp скасувала низку авіарейсів зі Львова до Єгипту та у зворотному напрямку / Фото з вільних мереж

Українська авіакомпанія SkyUp скасувала кілька рейсів з Єгипту до Львова та зі Львова до Єгипту. Мовиться про авіарейси, які були заплановані на 25, 26, 28 та 29 липня.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту "Львів".

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Так, скасовано рейс на 25 липня №KUP5414 Хургада – Львів і рейс №KUP5413 Львів – Хургада;

26 липня – рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх – Львів і рейс №KUP5313 Львів – Шарм-ель-Шейх;

28 липня – рейс №KUP5414 Хургада – Львів і рейс №KUP5413 Львів – Хургада;

29 липня – рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх – Львів і рейс №KUP5313 Львів – Шарм-ель-Шейх.

Наразі причини скасування польотів не повідомляються.

 

Теги: Транспорт Новини України авіація відпочинок Єгипет Новини Львова
Джерело: 24 канал
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