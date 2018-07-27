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Слава Камінська "вкрала" ноги балерини для участі у "Танцях з зірками": курйозне відео

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Слава з "НеАнгелів"
Слава з "НеАнгелів"

Зірковий челендж щодо участі в шоу "Танці з зірками" набуває ще більшої популярності. Співаки та актори, ведучі й спортсмени кумедно відповідають на виклики своїх колег. Так, Слава Камінська креативно відгукнулась на запрошення до телепроекту.

Одна із солісток гурту "НеАнгели" Слава Камінська вирішила не ігнорувати запрошення від гумориста та актора Ігоря Ласточкіна. Зірка кумедно долучилась до популярного шоу "Танці з зірками".

Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

За сценарієм ролика, Слава Камінська вирішила звернутись за допомогою до свого чоловіка – пластичного хірурга Едгара Камінського. Він разом з дружиною обрали стратегію для перемоги: хірург надав Славі майстерності балерин, приєднавши до неї "вкрадені" ноги танцівниці.

А тепер, любий Ігоре Ласточкін, ми готові прийняти твій "Танці з зірками" челендж. І щоб приховати всі сліди того, що відбулось, я передаю естафету,
– розповіла вона. 

Наостанок зірка кумедно запевнила, що жодна балерина не постраждала під час створення ролика. 

 

Естафету Слава Камінська передала актору кіно та театру Павлу Вишнякову. Наразі знаменитість не відповів на кумедний виклик співачки. 

Нагадаємо, другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує цієї осені на каналі 1+1. Зірковими суддями шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. На участь у проекті погодились Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик та Аніта Луценко. 

Теги: LifeStyle Музика Новини України Кіно
Джерело: 24 Канал
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