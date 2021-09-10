Маму з хлопчиком без свідомості знайшла бабуся. Дитина померла в Дніпровській міській лікарні вночі 10 вересня.
До теми Порізала вени й відкрила газ: на Запоріжжі жінка хотіла покінчити з життям на очах у дитини
Разом з дитиною
Жінка вирішила вчинити самогубство і ввела собі невідомий препарат. Відомо, що те ж саме вона зробила зі своєю 1-річною дитиною. Бабуся, яка виявила потерпілих, одразу викликала швидку. Крім цього, вона намагалася реанімувати хлопчика.
У квартирі жінка знайшла залишки від лікарських препаратів і передсмертну записку. Про що писала жінка перед самогубством – не повідомляють. Малюка відвезли до лікарні, але там він, на жаль, помер. Його мати вижила і зараз їй надають допомогу.
Поліцейські оголосили статтю матері за умисне вбивство малолітньої дитини. Якщо провину жінки доведуть, їй може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.
Самогубство жінок у Дніпрі: останні новини
- На Тополиній жінка вистрибнула з вікна 5 поверху і загинула. У неї залишилась 2-місячна дитина. Загибла залишила передсмертну записку, проте що в ній – не відомо.
- На Рожковій жінка двічі намагалася накласти на себе руки. Спочатку вона різала себе ножем у туалеті, а потім повішалася. Поліцейські вчасно приїхали і врятували жінку.