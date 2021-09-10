Маму з хлопчиком без свідомості знайшла бабуся. Дитина померла в Дніпровській міській лікарні вночі 10 вересня.

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Разом з дитиною

Жінка вирішила вчинити самогубство і ввела собі невідомий препарат. Відомо, що те ж саме вона зробила зі своєю 1-річною дитиною. Бабуся, яка виявила потерпілих, одразу викликала швидку. Крім цього, вона намагалася реанімувати хлопчика.

У квартирі жінка знайшла залишки від лікарських препаратів і передсмертну записку. Про що писала жінка перед самогубством – не повідомляють. Малюка відвезли до лікарні, але там він, на жаль, помер. Його мати вижила і зараз їй надають допомогу.

Поліцейські оголосили статтю матері за умисне вбивство малолітньої дитини. Якщо провину жінки доведуть, їй може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.

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