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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Слідство розпочали

16:49, 23 березня 2009 158

Французька прокуратура розпочала розслідування співпраці найбільшого в державі банку BNP Paribas з інвестиційним фондом шахрая Бернарда Медоффа.

Фінустанову звинувачують у приховуванні інформації про інвестиції у фонд Медоффа та публікації завідомо неправдивої інформації, що вводила інвесторів в оману. Раніше відповідний позов подав адвокат французьких вкладників, які постраждали від афери Медоффа. Загалом у Франції таких налічується від 3 до 5 тисяч. В банку звинувачення відкидають і хочуть подати зустрічний позов, щоб захистити репутацію компанії.Зазначимо, екс-голова біржі NASDAQ та керівник фонду Bernard L. Maddoff Investment Securities вже визнав свою вину за всіма звинуваченнями американської прокуратури. Остаточного вердикту суду ще немає, однак за попередньою інформацією, Бернадру Медоффу загрожує тривале ув’язнення з конфіскацією майна. Масштаби його глобального шахрайства сягають рекордних 65 млрд. дол.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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