Сліпий страх

Бояться, не відаючи чого.

Третина росіян, як виявляється, не може дати відповіді що таке НАТО. Такі дані соціологічного опитування, які подає “Лєнта.ру”. Згідно з результатами дослідження, ще третина мешканців Росії вважають НАТО "Північноатлантичним військовим блоком, до якого входять декілька держав". По 9 % опитаних обрали варіанти "агресивний військовий блок, який втручається у справи інших країн" та "американська військова організація".Що ж стосується цілей НАТО, то ледь не половина росіян вважає, що організація захищає інтереси Сполучених Штатів. Більше третини респондентів відповіли, що головна мета НАТО - військова агресія по відношенню до інших держав. З усіх опитаних 58 % ставляться до НАТО негативно, лише 8 % - позитивно, а близько 15 % - взагалі не чули про існування такої організації.