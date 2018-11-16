Збірна України у матчі проти збірної Словаччини на виїзді у Лізі націй зазнала розгромної поразки. Сам результат не впливав на турнірне положення "синьо-жовтих", однак гра збірної України алишила неоднозначні враження.

Словаччина – Україна 4:1

Голи: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47

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Востаннє збірна України пропускала чотири голи у свої ворота у 2011 році. Тоді 6 вересня у матчі проти збірної Чехії українці на виїзді програли 4:0. Після цього були поразки з трьома забитими голами, але чотири голи в одному матчі збірна України не пропускала сім років. Аж поки 16 листопада 2018 року не зіграла проти збірної Словаччини.

Українці у цьому матчі вийшли у дещо експериментальному складі. Так, через травму Яремчука дебютував Борячук. У воротах вийшов Бойко (П'ятов вперше за дев'ять років не потрапив до основного складу на офіційний матч). Решта було доволі очікувано, зважаючи на те, кого викликав тренерський штаб.

Гра розпочалася для збірної України дуже невдало – синьо-жовті пропустили гол вже на шостій хвилині. Гамшик розіграв штрафний, і Руснак пробив низом з-за меж штрафного майданчика. Бойко не бачив момент удару та пропустив гол.

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Швидкий гол вплинув на перебіг подій у матчі. Українці нічого не могли організувати попереду, чимало помилялися біля власних воріт. це призвело до того, що вже на 14-ій хвилині головний тренер збірної України Шевченко провів заміну – замість центрального захисника Кривцова вийшов Пластун.

А другий гол пропустили через помилку Бойка. Куцка наважився на удар здалеку, голкіпер намагався впіймати м’яч, але випустив його з рук, після чого той закотився у ворота. Варто відзначити, що у цьому моменті травмувався Куцка, і залишив поле за допомогою медиків.

Єдиний удар у площину воріт збірна України завдала вже у компенсований арбітром час – Маліновський наважився на удар здалеку. Точно в руки воротарю. Словаки до цього могли ще двічі забивати, але хибили. А удар Караваєва з лінії поля заблокував суперник.

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Ситуація дещо змінилася у другому таймі. Вже на 47-ій хвилині українці скоротили відставання – Караваєв навісив, Коноплянка з лінії штрафного пробив. У цьому моменті невдало зіграв воротар Дубравка.

Та за п’ять хвилин різниця у рахунку знову була у два голи на користь словаків. І знову захист збірної України діяв доволі мляво та невдало. Однак якщо після удару Мака м’яч влучив у штангу, то після прострілу одного з партнерів Зреляк п’ятою переправив м’яч у ворота збірної України.

Українцям і надалі бракувало гостроти попереду. А також точності у завершальній стадії атаки. В одному з моментів Караваєв після навісу Зінченка пробив головою вище воріт.

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На 61-ій хвилині рахунок став розгромним. Якщо у попередній атаці Маку не вдалося відзначитися, то цього разу нападник зробив усе правильно – прийняв, обробив, пробив точно у кут воріт. Ніхто з гравців у жовтих футболках йому не завадив.

Могла збірна України пропускати і п’ятий гол. Це Циганков мало не зрізав м’яч у власні ворота. Врятувала перекладина воріт.

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Збірна України розгромно програє. І не лише за рахунком. Однак це не мало значення для турнірної таблиці – "синьо-жовті" заздалегідь забезпечили собі вихід у Групу А Ліги націй на наступний сезон. Та така гра збірної України залишає чимало роздумів як для тренерського штабу, так і для уболівальників. Але в першу чергу – для самих футболістів.

Наступний матч українці зіграють 20 листопада – у Анталії проти збірної Туреччини.