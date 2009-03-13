Слово не горобець?

Ватикан не соромиться визнавати свої помилки.

Святий престол визнав помилкою повернення до лона церкви єпископа Річарда Вільямсона, який неодноразово у публічній формі ставив під сумнів факт Голокосту. У листі до єпископів, Папа Бенедикт XVI зазначив, що рішення Ватикану про відміну відлучення погано сприйняли у суспільстві. перед тим як ухвалювати таке рішення, за словами понтифіка, слід було більше уваги приділити біографії Вільямсона та інформації про нього у Інтернеті.Федеріко Ломбарді (речник Ватикану): “У листі Папа назвав справу Вільямсона неприємною, серйозною, однак закритою. І закритою позитивно, зокрема завдяки підтримці наших єврейських друзів”.Єпископ Річард Вільямсон, зазначимо, стверджує, що в часи Голокосту загинуло не 6 мільйонів Євреїв, а лише 300 тисяч, при цьому жоден з них не загинув у газовій камері. Рішення повернути єпископа до лона церкви обернулося справжнім скандалом - особливо на тлі підготовки апостольського візиту Бенедикта XVI на Святу Землю, запланованого на середину травня. Щоб якось виправити ситуацію, Святий престол зажадав від Вільямсона відмовитися від своїх слів під страхом нового відлучення. Єпископ вибачився за сказане, однак ні словом не обмовився про те, що вважає свою позицію помилкової.