Слово за КСУ

Розпустити Верховну раду достроково Президент, скоріш за все, не зможе.

Конституційний суд не дасть Віктору Ющенку на це приводу. Видання "Комерсант", посилаючись на джерела у КСУ, повідомило про результати рейтингового голосування. Вони свідчать, що на підтримку Феміди Президент може не розраховувати.Не підтримає Конституційний суд Президента, схоже, і у прем’єрському питанні. Нагадаємо, гарант вважає порушенням основного закону той факт, що, створивши нову коаліцію, БЮТ, НУНС та Блок Литвина не подали нової кандидатури на посаду глави уряду. Чи легітимний прем’єр Юлія Тимошенко Віктор Ющенко запивав у КСУ ще в лютому. З відповіддю, запевняє видання, суд тягнути не буде. Його оголосять щойно за конкретне рішення проголосує 10 з 18 суддів.