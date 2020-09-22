У Верховній Раді повідомили, що в народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Драбовського діагностували коронавірус. Щоправда, інформації про стан здоров'я депутата наразі відсутня.

Про коронавірус в Анатолія Драбовського заявив інший народний депутат, член фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.

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Щоправда, Гончаренко заявив лише про діагностовану хворобу в депутата, але нічого не розповів про стан здоров'я Драбовського і його самопочуття.

З цим питанням 24 канал звернувся до самого "слуги народу", та жодної відповіді наразі не отримав. Щойно нам стане відомо щось більше, ми одразу ж вам повідомимо.

Хто такий Анатолій Драбовський: