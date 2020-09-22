"Слуга народу" Драбовський захворів на коронавірус, – депутат
У Верховній Раді повідомили, що в народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Драбовського діагностували коронавірус. Щоправда, інформації про стан здоров'я депутата наразі відсутня.
Про коронавірус в Анатолія Драбовського заявив інший народний депутат, член фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.
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Щоправда, Гончаренко заявив лише про діагностовану хворобу в депутата, але нічого не розповів про стан здоров'я Драбовського і його самопочуття.
З цим питанням 24 канал звернувся до самого "слуги народу", та жодної відповіді наразі не отримав. Щойно нам стане відомо щось більше, ми одразу ж вам повідомимо.
Хто такий Анатолій Драбовський:
- Це 62-річний науковець з Вінниці. До потрапляння у Верховну Раду України Драбовський був ректором Вінницького кооперативного інституту. Нині цю посаду як виконувачка обов'язків обіймає його дружина Віра.
- У парламент Анатолій Драбовський пройшов по мажоритарній системі на одному з округів у місті Вінниця, після чого приєднався до фракції "Слуги народу". Є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету.
- Разом з дружиною в Драбовського є двоє дітей – син Іван і дочка Олександра. Більшість свого нерухомого майна, зокрема 3 будинки й квартиру, депутат має у Вінниці й області. Втім у декларації він вказав фактичним місцем проживанням Київ, де володіє ще однією квартирою.