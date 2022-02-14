Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook з посиланням на повідомлення "Суспільного".

"Слуга народу" фактично офіційно заявила, що не братиме участь у виборах до Ради у 206 окрузі у Чернігові. Навіть не спробувавши висунути кандидата від партії та поборотися. По факту "слуги" вже програли технічним нокаутом кандидату від УДАРу Олександру Ломако, навіть побоявшись заходити у ринг. Загалом, поразка "Слуги народу" від УДАРу Кличка – симптоматична. Влада донедавна намагалася перемогти на всіх довиборах до Ради, де б вони не відбувалися. А тут програли принциповому супернику", – підкреслив Голобуцький.

За словами експерта, неофіційно від президентської політсили піде хтось із самовисуванців. Але шанс протягнути його – мізерний.

Неофіційно влада намагатиметься перемогти – хтось від неї таки піде самовисуванцем. Хто саме – дізнаємося згодом: побачимо, на кого працюватиме весь адмінресурс. Звичайно, ще є мізерний шанс протягнути свого кандидата. Але перемогти під власним прапором та без нього – різниця відчутна. І "слуги" про це знають, хоча й намагаються створити враження, що не дуже вони й хотіли перемогти,

– зазначив Голобуцький.

Зараз на вибори по 206 округу зареєструвалося 8 самовисуванців. Не виключено, що кандидат від влади є вже серед них, вважає політолог.