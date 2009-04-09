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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Службовий прогул

17:54, 9 квітня 2009 198

Зірвано слухання АМКУ про монополістів мобільного зв'язку.

Засідання Антимонопольного комітету, на якому операторів мобільного зв'язку мали визнати монополістами на власних мережах - не відбулося. Не прийшов представник профільної Нацкомісії. НКРЗ по четвергам проводить власні засідання, і до АМКУ просто не було кому поїхати - виправдовуються чиновники.Олександр Мельниченко (в. о. голови Антимонопольного комітету України): “Я впевнений і переконаний, що про уникнення участі в засіданні Комітету мови немає. Просто вважаю, що це якесь організаційне непорозуміння. не більше того”.Якби засідання відбулося, і мобільних провайдерів визнали монополістами, то регулювання ціни доступу до їхніх мереж мало перейти до НКРЗ. Зауважимо, такий розвиток подій є вигідним невеликим операторам, яким буває складно домовитися з лідерами ринку.Роман Хімич (керівник експертної групи Netton telecom): “Воно може бути врегульованим тільки незалежним органом - НКРЗ. Іншого органу нема. Є дуже серйозні питання щодо неупередженості цього органу, бо конфлікт інтересів в Україні завжди спричиняє механізми втручання і тиску на органи держвлади”.У свою чергу, представники “Київстар” та МТС, які були присутні на засіданні АМКУ, від коментарів відмовилися. Мовляв, ухвалять рішення - тоді і поговоримо. Провести чергові слухання антимонополісти обіцяють найближчим часом.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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