На Закарпатті представники партії "Слуга народу" привітали українців зі святом Різдва Пресвятої Богородиці, яке відзначають 21 вересня. Однак зробили вони це у доволі дивний спосіб – політики опублікували у соцмережі фото, на якому поверх ікони Богородиці закріпили логотип своєї партії.

Ікону Оранти представники партії "пофарбували" у зелений колір. Сам пост-привітання вони розмістили на сторінці "Слуга народу – Іршава" у фейсбуці.

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У дописі "Слуги народу" відзначили, що Різдво Пресвятої Богородиці – це одне з дванадцяти найбільш важливих релігійних свят, яке прославляє народження матері Ісуса Марії і символізує єдність Бога з людським родом в образі Діви.

Допис представники партії доповнили іконою Богоматері, у якої над правою рукою розмістили логотип партії "Слуга народу".

Пост-привітання "слуг народу" з Різдвом Пресвятої Богородиці / скриншот

Користувачі фейсбуку в коментарях під дописом назвали такий вчинок політиків богохульством. Спочатку пост видали зі соцмережі. Але потім його знову опублікували з аналогічним підписом, однак логотип партії з фотографії прибрали. Зрештою, політики вдруге видалили пост. Цього разу – остаточно.



"Слуги народу" прибрали логотип партії з ікони Оранти / скриншот

Цікаво. Різдво Пресвятої Богородиці відзначають 21 вересня. У православ'ї свято є одним із дванадцяти найважливіших свят після Великодня. У цей день християни відвідують урочисті богослужіння та просять у Богородиці захисту й благословення.