Смачні рецепти з осінніх продуктів
Ні для кого не секрет, що найкорисніші продукти – це сезонні! А осінь якраз багата на овочі та різні фрукти. Що з них можна приготувати – читайте в матеріалі.
Редакція 24 каналу зібрала смачні рецепти, які треба встигнути приготувати цієї осені!
Читайте також Як правильно варити бануш: рецепти у фото та відео
3 смачних сезонних рецепти
Пікантний смажений кабачок з фетою та зеленню
Інгредієнти:
- великий кабачок;
- 3 столових ложки оливкової олії;
- 3 столових ложки коричневого цукру;
- 1 чайна ложка часникового соусу чилі;
- 1/4 чайної ложки солі;
- 1/4 чайної ложки меленого перцю;
- пучок свіжої зелені: базилік, кінза, материнка;
- сир фета – 100 грамів.
Спосіб приготування
- У мисці змішайте оливкову олію, цукор і часниковий соус.
- Кабачок наріжте кільцями та викладіть на деко.
- Полийте кабачки приготованим соусом, приправте сіллю та перцем.
- Покладіть у розігріту духовку до 180 градусів і запікайте протягом 20 – 30 хвилин.
- Як витягнете кабачок з духовки, посипте одразу сиром і зеленню.
Кабачки з фетою / Фото pinterest
Картопля з грибами, запечена в гарбузі
Інгредієнти:
- 3 великих картоплини;
- 400 грамів грибів;
- великий гарбуз;
- 1 головка ріпчастої цибулі;
- рослинна олія;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
- Картоплю та гриби потрібно нарізати та обсмажити зі сіллю та цибулею до напівготовності.
- З гарбуза зробіть горщик: зріжте верхівку, м'якуш відокремте і ретельно помийте гарбуз.
- Картоплю та гриби покладіть у гарбуз, закрийте верхівкою від гарбуза та поставте у духовку.
- Випікати 40 хвилин при 180 градусах.
Картопля в гарбузі запечена в духовці / Фото 7dach
Французький цибулевий суп
Інгредієнти:
- 1 кілограм цибулі;
- 1 літр яловичого бульйону (або іншого);
- 250 грамів картоплі;
- 3 столових ложки масла;
- 200 грамів твердого сиру;
- 300 грамів вершків;
- лимонний сік або 75 мілілітрів білого сухого вина;
- батон або багет – бажано черствий;
- спеції: лавровий лист, чорний перець, тим’ян.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями, протягом 30 хвилин пасерувати на вершковому маслі у великій сковороді.
- До цибулі додати картоплю, залити бульйоном.
- Варити до готовності картоплі, додати спеції.
- Масу остудити та подрібнити блендером.
- Додати вершки, сік лимона (або вино) та спеції.
Суп уже готовий, але якщо відповідати класиці, потрібно перелити у горщики та посипати сиром. Тоді суп буде готовий після запікання.
Цибулевий суп – хіт осені / Фото shostkasyr.com
Смачного!