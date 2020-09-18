Ні для кого не секрет, що найкорисніші продукти – це сезонні! А осінь якраз багата на овочі та різні фрукти. Що з них можна приготувати – читайте в матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала смачні рецепти, які треба встигнути приготувати цієї осені! Читайте також Як правильно варити бануш: рецепти у фото та відео 3 смачних сезонних рецепти Пікантний смажений кабачок з фетою та зеленню Інгредієнти: великий кабачок;

3 столових ложки оливкової олії;

3 столових ложки коричневого цукру;

1 чайна ложка часникового соусу чилі;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки меленого перцю;

пучок свіжої зелені: базилік, кінза, материнка;

сир фета – 100 грамів. Спосіб приготування У мисці змішайте оливкову олію, цукор і часниковий соус. Кабачок наріжте кільцями та викладіть на деко. Полийте кабачки приготованим соусом, приправте сіллю та перцем. Покладіть у розігріту духовку до 180 градусів і запікайте протягом 20 – 30 хвилин. Як витягнете кабачок з духовки, посипте одразу сиром і зеленню.

Кабачки з фетою / Фото pinterest Картопля з грибами, запечена в гарбузі Інгредієнти: 3 великих картоплини;

400 грамів грибів;

великий гарбуз;

1 головка ріпчастої цибулі;

рослинна олія;

сіль, перець за смаком. Спосіб приготування Картоплю та гриби потрібно нарізати та обсмажити зі сіллю та цибулею до напівготовності. З гарбуза зробіть горщик: зріжте верхівку, м'якуш відокремте і ретельно помийте гарбуз. Картоплю та гриби покладіть у гарбуз, закрийте верхівкою від гарбуза та поставте у духовку. Випікати 40 хвилин при 180 градусах.

Картопля в гарбузі запечена в духовці / Фото 7dach Французький цибулевий суп Інгредієнти: 1 кілограм цибулі;

1 літр яловичого бульйону (або іншого);

250 грамів картоплі;

3 столових ложки масла;

200 грамів твердого сиру;

300 грамів вершків;

лимонний сік або 75 мілілітрів білого сухого вина;

батон або багет – бажано черствий;

спеції: лавровий лист, чорний перець, тим’ян. Спосіб приготування Цибулю нарізати півкільцями, протягом 30 хвилин пасерувати на вершковому маслі у великій сковороді. До цибулі додати картоплю, залити бульйоном. Варити до готовності картоплі, додати спеції. Масу остудити та подрібнити блендером. Додати вершки, сік лимона (або вино) та спеції. Суп уже готовий, але якщо відповідати класиці, потрібно перелити у горщики та посипати сиром. Тоді суп буде готовий після запікання.

Цибулевий суп – хіт осені / Фото shostkasyr.com Смачного!