Чому сирники пливуть по сковороді: фатальні помилки із цукром, сиром і борошном

Зайву вологу слід обов'язково видалити: загорніть сир у 2 шари марлі, покладіть під гніт у вигляді банки з водою на 2 – 3 години. Якщо ж продукт навпаки занадто сухий і кришиться, пластичність поверне 1 столова ложка густої сметани.

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Перед замішуванням обов'язково протріть зерна крізь дрібне сито або збийте блендером до однорідної шовковистої консистенції без грудочок.

Пастка цукру та надлишок борошна

Цукор діє як природний розріджувач: щойно він контактує з сиром, починає активно витягувати залишки вологи, перетворюючи пружне тісто на рідкий сироп прямо на гарячій сковороді. На 400 грамів сиру потрібно не більше 1 – 2 столових ложок цукру та 1 яйце. Для підсилення аромату краще додати дрібку ваніліну чи терту цедру лимона, а підсолодити страву вже після смаження медом або варенням.

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Спроба зупинити розтікання додаванням великої кількості борошна – ще одна поширена помилка, яка робить текстуру "гумовою" та забитою. На 400 грамів сиру достатньо 2 – 3 столових ложок борошна в масу. Якщо суміш усе одно пливе, використовуйте замість борошна звичайну манку: вона вбирає зайву рідину без шкоди для ніжності.

Всипте 1 – 2 столові ложки манки та залиште масу на 10 – 15 хвилин для набухання.

Ваші сирники будуть ідеальними / Фото Pixabay

Формування рівних шайб та двоетапне смаження

Тонкі сирники миттєво втрачають форму та пересихають. Сформуйте на робочій поверхні ковбаску діаметром 5 – 6 сантиметрів і розріжте її на порційні шайби завтовшки близько 1,5 сантиметра. Щоб отримати ідеально гладкі стінки ресторанного вигляду, накрийте заготовку широким келихом і покрутіть його круговими рухами по припиленому борошном столу, після чого злегка підрівняйте площини широким ножем.

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Смажити сирники слід на добре розігрітій сковороді з додаванням рослинної олії або вершкового масла на помірному вогні, викладаючи вироби на відстані 2 сантиметри один від одного. Щойно з обох боків утвориться щільна рум'яна скоринка, перекладіть їх на деко та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 7 хвилин. Такий спосіб повністю пропікає сирну серединку, залишаючи її кремовою та соковитою без ризику підгоряння.