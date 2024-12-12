Вони не тільки мають чудовий смак, але й унікальні історії, які додають ще більше настрою. І деякі рецепти не лише прості, а ще й бюджетні. Два класних коктейлі з ігристим публікує 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.

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Які коктейлі приготувати з шампанського

Класична "Мімоза"

У сфері західного телебачення та кіно один коктейль привертає до себе значну увагу: "Мімоза". Цей напій, яким часто насолоджуються в різних ситуаціях, досить універсальний – навіть, щоб подавати його під час ранкових зустрічей.

Готуючись до зустрічі з друзями на Новий рік, поставте шампанське та апельсини в холодильник. У той час як фруктам для охолодження потрібно лише 30 хвилин, експерти рекомендують охолоджувати шампанське довше, щоб досягти найкращого ефекту освіження.

Щоб створити ідеальний напій, просто візьміть келихи для шампанського і наповніть їх наполовину свіжовичавленим апельсиновим соком. Потім додайте рівну кількість шампанського. Таке освіжаюче поєднання неодмінно порадує гостей на будь-якій вечірці.

Ефектний "Россіні"

Цей напій не лише має чудовий смак, а й приголомшливу подачу. Якщо гостей багато, то варто одразу приготувати велику кількість коктейлів з однієї пляшки шампанського.

У простому рецепті освіжаючого напою почніть з того, що покладіть 300 грамів замороженої полуниці прямо в блендер, не розморожуючи. Потім додайте до суміші одну столову ложку лимонного соку. Для тих, хто любить солодке, можна додати цукрову пудру, щоб підсилити смак полуниці.

Тоді наповніть келихи для шампанського полуничним пюре. Заповніть приблизно третину місткості. Влийте напій та перемішайте. Після цього додайте ще шампанського. Готово!

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