До чи після закипання: коли насправді треба солити воду для макаронів

З погляду фізики розчинення солі дійсно підвищує температуру кипіння рідини. Проте цей ефект настільки мізерний, що на практиці його неможливо відчути.

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Як правильно солити воду для макаронів?

Для стандартної пачки макаронів вагою 400 грамів зазвичай беруть 4 літри води. За правилом італійських виробників, на кожні 100 грамів пасти додають 7 – 10 грамів солі, тобто на всю каструлю потрібно лише 28 – 40 грамів.

Щоб зрушити температуру кипіння хоча б на 1 градус угору, у такий об'єм довелося б засипати щонайменше 250 грамів солі. Тому різниця в часі закипання становить лише лічені секунди й жодним чином не впливає на сам процес варіння чи кінцевий смак виробу.

Воду для макаронів краще солити після закипання води / Фото Pixabay

Чому каструлі бояться холодної води

Ключовий фактор вибору часу криється не в кулінарії, а в збереженні кухонного посуду. Якщо кинути сіль у холодну воду на дно ємності з нержавійної сталі, кристали повільно опускаються вниз і не розчиняються тривалий час.

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На дні утворюється зона з надзвичайно високою концентрацією хлориду натрію, яка хімічно агресивно впливає на захисний оксидний шар металу. У результаті на дні каструлі з'являються незворотні білі плями, тьмяні сліди та мікроскопічні заглиблення – точкові каверни. Вони не заважають приготуванню їжі, але назавжди псують зовнішній вигляд сталі.

Найкращий і найбезпечніший момент для додавання солі – фаза бурхливого кипіння води безпосередньо перед засипанням пасти. Коли крупинки потрапляють в окріп, що вирує, вони виступають центрами пароутворення, через що вода на 1 – 2 секунди здіймає піну вгору, а самі кристали миттєво розчиняються від високої температури.

Достатньо дочекатися впевнених бульбашок, всипати порцію солі, розмішати її ложкою протягом 3 – 5 секунд до повного зникнення осаду й лише після цього закладати макарони. За такого підходу тісто рівномірно візьме потрібну солоність під час набухання, а посуд залишиться дзеркально чистим без пошкоджень металу.