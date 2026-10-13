Капуста може зіпсуватися не через сам овоч, а через неправильну кількість солі. Саме вона визначає, чи буде заготівля хрумкою, соковитою і придатною до зими.

Яка норма солі для квашеної капусти?

Фахівці радять орієнтуватися не "на око", а на вагу капусти. Для класичного квашення беруть 20 – 25 грамів солі на 1 кілограм нашаткованої капусти.

Ось перевірені пропорції:

1 кілограм – 20 – 25 грамів солі;

2 кілограми – 40 – 50 грамів солі;

3 кілограми – 60 – 75 грамів солі;

5 кілограмів – 100 – 125 грамів солі;

10 кілограмів – 200 – 250 грамів солі.

Сіль краще зважувати на кухонних вагах, бо в ложці її кількість залежить від розміру кристалів. Тут точність справді важлива: якщо солі забагато, бродіння сповільниться, якщо замало – капуста може стати м’якою.

Для квашення капусти потрібна точна кількість солі / Фото "Смачненьке"

Чому сіль у квашенні така важлива?

Квашення – це молочнокисле бродіння нашаткованої капусти в присутності солі. Вона працює не тільки як смаковий компонент, а й як умова, за якої в заготівлі домінують молочнокислі бактерії, а не пліснява чи небажані мікроорганізми.

Тому зменшувати кількість солі навмання не варто: вона впливає і на ферментацію, і на смак, і на текстуру готового продукту. Для квашення також радять брати звичайну харчову сіль без йоду та інших добавок.