Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Пісний борщ та юшка: готуємо 5 варіантів із вушками, грибами чи рибою на Святвечір
24 грудня, 11:42
5

Пісний борщ та юшка: готуємо 5 варіантів із вушками, грибами чи рибою на Святвечір

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • На Святвечір традиційно готують пісний борщ або юшку з додаванням грибів, риби або вушок.
  • Кожен з варіантів страв має свої особливості, які додають їм святковості та смакової насиченості.

Готувати борщ або юшку на Святий вечір – давня традиція, яку в багатьох родинах бережуть не одне покоління. Саме з першої страви починали вечерю, і цю традицію варто підтримувати.

Борщ і юшка в цей день ніколи не були простими – їх доповнювали грибами, рибою чи вушками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Завдяки добірним інгредієнтам страви стають особливими й святковими.

Цікаво Жодної кісточки не буде: як розібрати оселедця на Новий рік

Як приготувати борщ з вушками? 

  • Час: 1, 5 години
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 1 цибуля; 
– 3 буряки; 
– 2 лаврові листки; 
– 6 горошин чорного перцю; 
– 50 мілілітрів бурякового квасу; 
– 1 дрібка солі; 
– 200 грамів пшеничного борошна; 
– 100 мілілітрів води; 
– 1,5 столові ложки рослинної олії; 
– 1 цибуля для начинки; 
– 100 грамів сушених грибів; 
– 2 великі картоплини.

Приготування

  1. Буряки викладіть на фольгу, злегка збризніть олією, посоліть, загорніть і запікайте в духовці при температурі 200 градусів близько однієї години до м’якості.
  2. Сушені гриби залийте 2,5–3 літрами води, трохи підсоліть і варіть 20–30 хвилин, після чого процідіть відвар у каструлю, в якій готуватиметься борщ.
  3. Картоплю запечіть тим самим способом, що й буряк, очистіть і розімніть у пюре. Відварені гриби перемеліть у м’ясорубці.
  4. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на олії до золотавого кольору, додайте гриби, прогрійте кілька хвилин, приправте сіллю й перцем.
  5. Грибну масу з’єднайте з картопляним пюре й залиште охолоджуватися – начинка для вушок готова. Для тіста з’єднайте борошно, кип’яток і олію, спочатку перемішайте лопаткою, а коли маса трохи охолоне, замісіть руками до м’якого, еластичного стану.
  6. За потреби підсипте трохи борошна. Тісто тонко розкачайте, виріжте невеликі кружальця, викладіть начинку й зліпіть вушка.
  7. Варіть їх у підсоленій воді невеликими порціями по 5–7 хвилин, після чого виймайте шумівкою та перекладайте в миску. Запечені буряки очистіть, натріть на великій тертці, окремо обсмажте ще одну цибулину до золотистості, додайте буряки й тушкуйте 15–20 хвилин, наприкінці влийте буряковий квас і прогрійте ще близько 5 хвилин.
  8. Грибний відвар доведіть до легкого кипіння, додайте бурякову заправку, лавровий лист і перець горошком, варіть на слабкому вогні 10–15 хвилин.
  9. Подавайте борщ гарячим, доповнюючи його вушками.

Як приготувати пісний борщ? 

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 3 літри води; 
– 1 склянка білої сухої квасолі; 
– 1 цибуля; 
– 1 морква; 
– 3 буряки; 
– 3 – 4 картоплини; 
– 200 грамів капусти; 
– 1 помідор; 
– 3 зубчики часнику; 
– 1 столова ложка томатної пасти; 
– 2 чайні ложки цукру; 
– 3 столові ложки рослинної олії; 
– 2 лаврові листки; 
– зелень до смаку; 
– сіль до смаку; 
– чорний перець до смаку.

Улюблений святковий борщ: відео 

Приготування: 

  1. Квасолю замочіть у холодній воді на 12 годин, потім промийте, залийте свіжою холодною водою та варіть на середньому вогні приблизно годину, доки вона стане м’якою.
  2. Буряк наріжте соломкою та тушкуйте з томатною пастою і цукром до насиченого кольору. Цибулю й моркву наріжте соломкою та обсмажте на олії.
  3. Капусту дрібно нашаткуйте, картоплю наріжте кубиками. У киплячу воду перекладіть квасолю, додайте картоплю та капусту й варіть 15 хвилин, після чого введіть обсмажені овочі.
  4. Ще через 10 хвилин додайте тушкований буряк, нарізаний помідор, подрібнений часник, зелень і лавровий лист.
  5. Доведіть борщ до смаку сіллю, перцем і цукром, зніміть з вогню та дайте настоятися 30 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.

Що додати до юшки з грибів?

Карпатська грибна юшка – це пісна перша страва з особливими та насиченим смаком. Її основа — сушені білі гриби, які дають насичений відвар темного кольору й характерний аромат. 

Юшка не потребує складних технік – всього кілька дій та трохи часу. Грибний відвар не поспішають, йому дають настоятися, щоб смак був рівним і глибоким, без різких нот. У карпатській традиції ця юшка завжди була самодостатньою стравою, а не доповненням до столу. Її готували в піст, у будні й на Святвечір.

Який оригінальний борщ варто приготувати?

Залізний борщ – це пісна версія борщу, яку варто приготувати на Святий вечір. Вона вразить всіх за столом своїм неповторним смаком. 

Його основа – буряк, квасоля та овочі, які разом дають густу, щільну текстуру і виразний смак. Такий борщ справді ситний і концентрований. Традиційно залізний борщ варили там, де потрібно було нагодувати родину простою та ситною їжею.

Чому варто приготувати рибну козацьку юшку на Святий вечір?

Козацька щерба – це рибна юшка, яку варять на насиченому відварі. Основа страви – "доступна" риба, яка дає чистий, насичений смак. До неї додають картоплю, цибулю, іноді моркву. Щерба виходить легкою, але водночас ситною. 

На Святвечір козацька щерба може стати чудовою альтернативою борщу — пісна, смачна, яка добре вписується у традиційний стіл. Щербу подають гарячою з зеленню вже в тарілці. 

Що ще приготувати на свято? 

  • Кутя – важливий елемент, тому важливо знати усе про традицію її приготування. 

  • А ще вам сподобається запечена риба, яка смачніша за смажену. 