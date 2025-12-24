Борщ и уха в этот день никогда не были простыми – их дополняли грибами, рыбой или ушками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Благодаря отборным ингредиентам блюда становятся особенными и праздничными.

Как приготовить борщ с ушками?

Время : 1, 5 часа

: 1, 5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 лук;

– 3 свеклы;

– 2 лавровых листа;

– 6 горошин черного перца;

– 50 миллилитров свекольного кваса;

– 1 щепотка соли;

– 200 граммов пшеничной муки;

– 100 миллилитров воды;

– 1,5 столовые ложки растительного масла;

– 1 лук для начинки;

– 100 граммов сушеных грибов;

– 2 большие картофелины.

Приготовление:

Свеклу выложите на фольгу, слегка сбрызните маслом, посолите, заверните и запекайте в духовке при температуре 200 градусов около одного часа до мягкости. Сушеные грибы залейте 2,5–3 литрами воды, немного подсолите и варите 20–30 минут, после чего процедите отвар в кастрюлю, в которой будет готовиться борщ. Картофель запеките тем же способом, что и свеклу, очистите и разомните в пюре. Отваренные грибы перемелите в мясорубке. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте грибы, прогрейте несколько минут, приправьте солью и перцем. Грибную массу соедините с картофельным пюре и оставьте охлаждаться – начинка для ушек готова. Для теста соедините муку, кипяток и масло, сначала перемешайте лопаткой, а когда масса немного остынет, замесите руками до мягкого, эластичного состояния. При необходимости подсыпьте немного муки. Тесто тонко раскатайте, вырежьте небольшие кружочки, выложите начинку и слепите ушки. Варите их в подсоленной воде небольшими порциями по 5–7 минут, после чего вынимайте шумовкой и перекладывайте в миску. Запеченную свеклу очистите, натрите на крупной терке, отдельно обжарьте еще одну луковицу до золотистости, добавьте свеклу и тушите 15–20 минут, в конце влейте свекольный квас и прогрейте еще около 5 минут. Грибной отвар доведите до легкого кипения, добавьте свекольную заправку, лавровый лист и перец горошком, варите на слабом огне 10–15 минут. Подавайте борщ горячим, дополняя его ушками.

Как приготовить постный борщ?

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 литра воды;

– 1 стакан белой сухой фасоли;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 3 свеклы;

– 3 – 4 картофелины;

– 200 граммов капусты;

– 1 помидор;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 2 чайные ложки сахара;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 2 лавровых листа;

– зелень по вкусу;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Фасоль замочите в холодной воде на 12 часов, затем промойте, залейте свежей холодной водой и варите на среднем огне примерно час, пока она станет мягкой. Свеклу нарежьте соломкой и тушите с томатной пастой и сахаром до насыщенного цвета. Лук и морковь нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле. Капусту мелко нашинкуйте, картофель нарежьте кубиками. В кипящую воду переложите фасоль, добавьте картофель и капусту и варите 15 минут, после чего введите обжаренные овощи. Еще через 10 минут добавьте тушеную свеклу, нарезанный помидор, измельченный чеснок, зелень и лавровый лист. Доведите борщ до вкуса солью, перцем и сахаром, снимите с огня и дайте настояться 30 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.

Что добавить к ухе из грибов?

Карпатская грибная уха из грибов – это постное первое блюдо с особыми и насыщенным вкусом. Ее основа - сушеные белые грибы, которые дают насыщенный отвар темного цвета и характерный аромат.

Уха не требует сложных техник – всего несколько действий и немного времени. Грибной отвар не спешат, ему дают настояться, чтобы вкус был ровным и глубоким, без резких нот. В карпатской традиции эта уха всегда была самодостаточным блюдом, а не дополнением к столу. Ее готовили в пост, в будни и на Сочельник.

Какой оригинальный борщ стоит приготовить?

Железный борщ – это постная версия борща, которую стоит приготовить на Святой вечер. Она поразит всех за столом своим неповторимым вкусом.

Его основа – свекла, фасоль и овощи, которые вместе дают густую, плотную текстуру и выразительный вкус. Такой борщ действительно сытный и концентрированный. Традиционно железный борщ варили там, где нужно было накормить семью простой и сытной пищей.

Почему стоит приготовить рыбную казацкую уху на Святой вечер?

Казацкая щерба – это рыбная уха, которую варят на насыщенном отваре. Основа блюда – "доступная" рыба, которая дает чистый, насыщенный вкус. К ней добавляют картофель, лук, иногда морковь. Щерба получается легкой, но одновременно сытной.

На Сочельник казацкая щерба может стать отличной альтернативой борща - постная, вкусная, которая хорошо вписывается в традиционный стол. Щербу подают горячей с зеленью уже в тарелке.

