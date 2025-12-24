Борщ і юшка в цей день ніколи не були простими – їх доповнювали грибами, рибою чи вушками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Завдяки добірним інгредієнтам страви стають особливими й святковими.
Цікаво Жодної кісточки не буде: як розібрати оселедця на Новий рік
Як приготувати борщ з вушками?
- Час: 1, 5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 3 буряки;
– 2 лаврові листки;
– 6 горошин чорного перцю;
– 50 мілілітрів бурякового квасу;
– 1 дрібка солі;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 100 мілілітрів води;
– 1,5 столові ложки рослинної олії;
– 1 цибуля для начинки;
– 100 грамів сушених грибів;
– 2 великі картоплини.
Приготування:
- Буряки викладіть на фольгу, злегка збризніть олією, посоліть, загорніть і запікайте в духовці при температурі 200 градусів близько однієї години до м’якості.
- Сушені гриби залийте 2,5–3 літрами води, трохи підсоліть і варіть 20–30 хвилин, після чого процідіть відвар у каструлю, в якій готуватиметься борщ.
- Картоплю запечіть тим самим способом, що й буряк, очистіть і розімніть у пюре. Відварені гриби перемеліть у м’ясорубці.
- Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на олії до золотавого кольору, додайте гриби, прогрійте кілька хвилин, приправте сіллю й перцем.
- Грибну масу з’єднайте з картопляним пюре й залиште охолоджуватися – начинка для вушок готова. Для тіста з’єднайте борошно, кип’яток і олію, спочатку перемішайте лопаткою, а коли маса трохи охолоне, замісіть руками до м’якого, еластичного стану.
- За потреби підсипте трохи борошна. Тісто тонко розкачайте, виріжте невеликі кружальця, викладіть начинку й зліпіть вушка.
- Варіть їх у підсоленій воді невеликими порціями по 5–7 хвилин, після чого виймайте шумівкою та перекладайте в миску. Запечені буряки очистіть, натріть на великій тертці, окремо обсмажте ще одну цибулину до золотистості, додайте буряки й тушкуйте 15–20 хвилин, наприкінці влийте буряковий квас і прогрійте ще близько 5 хвилин.
- Грибний відвар доведіть до легкого кипіння, додайте бурякову заправку, лавровий лист і перець горошком, варіть на слабкому вогні 10–15 хвилин.
- Подавайте борщ гарячим, доповнюючи його вушками.
Як приготувати пісний борщ?
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 1 склянка білої сухої квасолі;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 3 буряки;
– 3 – 4 картоплини;
– 200 грамів капусти;
– 1 помідор;
– 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 2 чайні ложки цукру;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 2 лаврові листки;
– зелень до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.
Улюблений святковий борщ: відео
Приготування:
- Квасолю замочіть у холодній воді на 12 годин, потім промийте, залийте свіжою холодною водою та варіть на середньому вогні приблизно годину, доки вона стане м’якою.
- Буряк наріжте соломкою та тушкуйте з томатною пастою і цукром до насиченого кольору. Цибулю й моркву наріжте соломкою та обсмажте на олії.
- Капусту дрібно нашаткуйте, картоплю наріжте кубиками. У киплячу воду перекладіть квасолю, додайте картоплю та капусту й варіть 15 хвилин, після чого введіть обсмажені овочі.
- Ще через 10 хвилин додайте тушкований буряк, нарізаний помідор, подрібнений часник, зелень і лавровий лист.
- Доведіть борщ до смаку сіллю, перцем і цукром, зніміть з вогню та дайте настоятися 30 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.
Що додати до юшки з грибів?
Карпатська грибна юшка – це пісна перша страва з особливими та насиченим смаком. Її основа — сушені білі гриби, які дають насичений відвар темного кольору й характерний аромат.
Юшка не потребує складних технік – всього кілька дій та трохи часу. Грибний відвар не поспішають, йому дають настоятися, щоб смак був рівним і глибоким, без різких нот. У карпатській традиції ця юшка завжди була самодостатньою стравою, а не доповненням до столу. Її готували в піст, у будні й на Святвечір.
Який оригінальний борщ варто приготувати?
Залізний борщ – це пісна версія борщу, яку варто приготувати на Святий вечір. Вона вразить всіх за столом своїм неповторним смаком.
Його основа – буряк, квасоля та овочі, які разом дають густу, щільну текстуру і виразний смак. Такий борщ справді ситний і концентрований. Традиційно залізний борщ варили там, де потрібно було нагодувати родину простою та ситною їжею.
Чому варто приготувати рибну козацьку юшку на Святий вечір?
Козацька щерба – це рибна юшка, яку варять на насиченому відварі. Основа страви – "доступна" риба, яка дає чистий, насичений смак. До неї додають картоплю, цибулю, іноді моркву. Щерба виходить легкою, але водночас ситною.
На Святвечір козацька щерба може стати чудовою альтернативою борщу — пісна, смачна, яка добре вписується у традиційний стіл. Щербу подають гарячою з зеленню вже в тарілці.
Що ще приготувати на свято?
Кутя – важливий елемент, тому важливо знати усе про традицію її приготування.
А ще вам сподобається запечена риба, яка смачніша за смажену.