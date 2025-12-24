Борщ і юшка в цей день ніколи не були простими – їх доповнювали грибами, рибою чи вушками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Завдяки добірним інгредієнтам страви стають особливими й святковими.

Цікаво Жодної кісточки не буде: як розібрати оселедця на Новий рік

Як приготувати борщ з вушками?

Час : 1, 5 години

: 1, 5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 3 буряки;

– 2 лаврові листки;

– 6 горошин чорного перцю;

– 50 мілілітрів бурякового квасу;

– 1 дрібка солі;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 100 мілілітрів води;

– 1,5 столові ложки рослинної олії;

– 1 цибуля для начинки;

– 100 грамів сушених грибів;

– 2 великі картоплини.

Приготування:

Буряки викладіть на фольгу, злегка збризніть олією, посоліть, загорніть і запікайте в духовці при температурі 200 градусів близько однієї години до м’якості. Сушені гриби залийте 2,5–3 літрами води, трохи підсоліть і варіть 20–30 хвилин, після чого процідіть відвар у каструлю, в якій готуватиметься борщ. Картоплю запечіть тим самим способом, що й буряк, очистіть і розімніть у пюре. Відварені гриби перемеліть у м’ясорубці. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на олії до золотавого кольору, додайте гриби, прогрійте кілька хвилин, приправте сіллю й перцем. Грибну масу з’єднайте з картопляним пюре й залиште охолоджуватися – начинка для вушок готова. Для тіста з’єднайте борошно, кип’яток і олію, спочатку перемішайте лопаткою, а коли маса трохи охолоне, замісіть руками до м’якого, еластичного стану. За потреби підсипте трохи борошна. Тісто тонко розкачайте, виріжте невеликі кружальця, викладіть начинку й зліпіть вушка. Варіть їх у підсоленій воді невеликими порціями по 5–7 хвилин, після чого виймайте шумівкою та перекладайте в миску. Запечені буряки очистіть, натріть на великій тертці, окремо обсмажте ще одну цибулину до золотистості, додайте буряки й тушкуйте 15–20 хвилин, наприкінці влийте буряковий квас і прогрійте ще близько 5 хвилин. Грибний відвар доведіть до легкого кипіння, додайте бурякову заправку, лавровий лист і перець горошком, варіть на слабкому вогні 10–15 хвилин. Подавайте борщ гарячим, доповнюючи його вушками.

Як приготувати пісний борщ?

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 1 склянка білої сухої квасолі;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 3 буряки;

– 3 – 4 картоплини;

– 200 грамів капусти;

– 1 помідор;

– 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 2 чайні ложки цукру;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 2 лаврові листки;

– зелень до смаку;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Улюблений святковий борщ: відео

Приготування:

Квасолю замочіть у холодній воді на 12 годин, потім промийте, залийте свіжою холодною водою та варіть на середньому вогні приблизно годину, доки вона стане м’якою. Буряк наріжте соломкою та тушкуйте з томатною пастою і цукром до насиченого кольору. Цибулю й моркву наріжте соломкою та обсмажте на олії. Капусту дрібно нашаткуйте, картоплю наріжте кубиками. У киплячу воду перекладіть квасолю, додайте картоплю та капусту й варіть 15 хвилин, після чого введіть обсмажені овочі. Ще через 10 хвилин додайте тушкований буряк, нарізаний помідор, подрібнений часник, зелень і лавровий лист. Доведіть борщ до смаку сіллю, перцем і цукром, зніміть з вогню та дайте настоятися 30 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.

Що додати до юшки з грибів?

Карпатська грибна юшка – це пісна перша страва з особливими та насиченим смаком. Її основа — сушені білі гриби, які дають насичений відвар темного кольору й характерний аромат.

Юшка не потребує складних технік – всього кілька дій та трохи часу. Грибний відвар не поспішають, йому дають настоятися, щоб смак був рівним і глибоким, без різких нот. У карпатській традиції ця юшка завжди була самодостатньою стравою, а не доповненням до столу. Її готували в піст, у будні й на Святвечір.

Який оригінальний борщ варто приготувати?

Залізний борщ – це пісна версія борщу, яку варто приготувати на Святий вечір. Вона вразить всіх за столом своїм неповторним смаком.

Його основа – буряк, квасоля та овочі, які разом дають густу, щільну текстуру і виразний смак. Такий борщ справді ситний і концентрований. Традиційно залізний борщ варили там, де потрібно було нагодувати родину простою та ситною їжею.

Чому варто приготувати рибну козацьку юшку на Святий вечір?

Козацька щерба – це рибна юшка, яку варять на насиченому відварі. Основа страви – "доступна" риба, яка дає чистий, насичений смак. До неї додають картоплю, цибулю, іноді моркву. Щерба виходить легкою, але водночас ситною.

На Святвечір козацька щерба може стати чудовою альтернативою борщу — пісна, смачна, яка добре вписується у традиційний стіл. Щербу подають гарячою з зеленню вже в тарілці.

Що ще приготувати на свято?