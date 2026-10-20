Якщо яблука чи сливи мають власну природну кислоту, то груша потребує грамотних смакових компаньйонів і особливої термічної обробки. Замість нудного цукрового узвару чи одноманітного повидла цей фрукт можна перетворити на справжні гастрономічні десерти.

Свіжий розмарин, темний гіркий шоколад, терпкі північні ягоди та міцні прянощі перетворюють звичайні осінні плоди на вишукані делікатеси, які взимку складуть гідну компанію благородним сирам, випічці та святковим чаюванням.

Бурштинове варення з груш скибочками з лимоном і розмарином

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм твердих груш;

– 750 грамів цукру;

– 1 лимон;

– 1 гілочка свіжого розмарину;

– 100 мілілітрів води.

Приготування:

Груші ретельно вимийте, видаліть насіннєві коробки й наріжте поздовжніми брусочками завтовшки приблизно 1 – 1,5 сантиметра, не знімаючи шкірки, адже саме вона захищає шматочки від деформації. У широкому сотейнику або каструлі з товстим дном з'єднайте 100 мілілітрів води з цукром і доведіть до кипіння на середньому вогні до повного розчинення кристалів. Опустіть у киплячий сироп нарізані груші, акуратно струсніть посуд круговими рухами, зведіть вогонь до мінімуму та варіть рівно 5 хвилин. Зніміть посуд із плити й залиште настоюватися на 6 – 8 годин або на всю ніч, щоб цукор витягнув зайву вологу й запечатав м'якоть. Поставте сотейник на вогонь удруге, додайте нарізаний тонкими кружальцями лимон без насіння, проваріть 5 хвилин після закипання і знову дайте повністю охолонути ще 6 годин. На третій підхід доведіть масу до кипіння, опустіть 1 цілу гілочку розмарину та варіть на слабкому вогні 10 – 12 хвилин, поки сироп не набуде густоти свіжого меду, а скибочки не стануть абсолютно прозорими. Витягніть розмарин, розлийте кипляче варення в сухі стерильні банки та герметично закатайте кришками.

Пряний десертний компот із цілих груш "Зимовий глінтвейн"

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма щільних груш;

– 250 грамів цукру;

– 2 літри води;

– 100 грамів чорноплідної горобини або квіток каркаде;

– 1 паличка кориці;

– 3 – 4 бутони гвоздики;

– 1 зірочка бодяну;

– пів чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Груші ретельно промийте, обов'язково залишаючи цілими хвостики для естетичної ресторанної подачі. Знизу біля суцвіття зробіть невеликі надрізи ножем, а саму шкірку проколіть дерев'яною зубочисткою в 3 – 4 місцях, щоб вона не тріснула від перепаду температури. У простерилізовану трилітрову банку щільно викладіть плоди, пересипаючи їх ягодами горобини або сухими пелюстками каркаде. Закип'ятіть воду, залийте банку окропом до самого верху, накрийте кришкою і залиште прогріватися на 20 – 25 хвилин. Злийте забарвлену рожеву воду назад у каструлю через перфоровану кришку. Додайте у відвар цукор, лимонну кислоту, паличку кориці, гвоздику та бодян. Проваріть киплячий сироп 3 – 4 хвилини до повного розчинення спецій. Залийте киплячим пряним сиропом фрукти під саму шийку, поклавши паличку кориці всередину, і негайно закатайте металевою кришкою. Переверніть банку догори дном, укутайте щільною ковдрою і залиште до повного охолодження на 1 – 2 доби.

Трюфельний конфітюр із груш із чорним шоколадом і коньяком

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм очищених груш;

– 500 грамів цукру;

– 100 грамів гіркого чорного шоколаду;

– 30 грамів какао-порошку;

– 30 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки коньяку, темного рому або бренді;

– 2 столові ложки свіжого лимонного соку.

Приготування: