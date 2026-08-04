Секрет аккуратной очистки – не в хитростях после варки, а в том, как обращаться с яйцами до и сразу после нее, пишет Papilot.pl. В воду рекомендуют добавить примерно 1 чайную ложку соды на 1 литр воды. Это помогает скорлупе отходить легче, а белку – не срываться вместе с ней.

Почему сода помогает скорлупе отходить легче?

Сода изменяет щелочность воды во время варки, а это влияет на то, как белок держится у внутренней оболочки скорлупы. Когда среда становится более щелочной, белок меньше прилипает к пленке под скорлупой, поэтому после остывания яйцо легче очистить без "дырок" и оторванных кусочков. Особенно это заметно на свежих яйцах, которые обычно чистятся хуже всего. Здесь важно не переборщить: достаточно примерно чайной ложки соды на литр воды, иначе этот способ уже не даст лучшего результата, а может лишь оставить неприятный привкус.

Как быстро очистить яйца / Фото Unsplash

Есть еще один важный нюанс: совсем свежие яйца часто чистятся хуже, чем те, что немного полежали. USDA объясняет это изменением pH белка во время хранения: он повышается примерно с нейтрального до около 9, и из-за этого белок слабее прилипает к внутренней оболочке скорлупы. Для варки "вкрутую" лучше подходят не самые свежие яйца, а те, что немного "постарели".

Что еще поможет после варки?

После того как яйца сварились, их рекомендуют сразу охладить в холодной воде. Далее чистить их лучше под проточной водой – так скорлупа отходит легче.

Обратите внимание! Что касается варки яиц, то их стоит достать из холодильника и оставить на несколько минут при комнатной температуре. А сам процесс лучше начинать в теплой, но не кипящей воде и варить на умеренном огне.

Если к этому добавить легкое постукивание по скорлупе и осторожное прокатывание яйца по столу, результат будет еще лучше.