Ключ до акуратного очищення – не в хитрощах після варіння, а в тому, як поводитися з яйцями ще до і одразу після нього, пише Papilot.pl. У воду радять додати приблизно 1 чайну ложку соди на 1 літр води. Це допомагає шкаралупі відходити легше, а білку – не зриватися разом із нею.

Чому сода допомагає шкаралупі відходити легше?

Сода змінює лужність води під час варіння, а це впливає на те, як білок тримається біля внутрішньої оболонки шкаралупи. Коли середовище стає більш лужним, білок менше прилипає до плівки під шкаралупою, тому після охолодження яйце легше очистити без "дір" і зірваних шматків. Особливо це помітно зі свіжішими яйцями, які зазвичай чистяться найгірше. Тут важливо не переборщити: достатньо приблизно чайної ложки соди на літр води, інакше спосіб уже не дасть кращого результату, а може лише залишити неприємний присмак.

Як швидко почистити яйця / Фото Unsplash

Є ще один важливий нюанс: зовсім свіжі яйця часто очищаються гірше, ніж ті, що трохи постояли. USDA пояснює це зміною pH білка під час зберігання: він підвищується приблизно з нейтрального до близько 9, і через це білок слабше прилипає до внутрішньої оболонки шкаралупи. Для варіння "в круту" краще підходять не найсвіжіші яйця, а ті, що трохи "постаріли".

Що ще допоможе після варіння?

Після того як яйця зварилися, їх радять одразу охолодити в холодній воді. Далі чистити їх краще під проточною водою – так шкаралупа відходить легше.

Зверніть увагу! Ще до варіння яйця варто дістати з холодильника й залишити на кілька хвилин за кімнатної температури. А сам процес краще починати в теплій, але не окріплій воді та варити на помірному вогні.

Якщо додати до цього легке постукування шкаралупи та обережне прокочування яйця по столу, результат буде ще кращим.