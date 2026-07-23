В новом проекте "Не из книг" 24 Канал совместно с сотрудниками музеев и биографами будет делиться с вами малоизвестными фактами об украинских писателях и художниках. На этот раз совместно с Национальным музеем Тараса Шевченко мы расскажем о том, что любил есть поэт и какой интересный вызов он однажды бросил самому себе.

Тарас Шевченко любил простую еду и вкусно поесть

Мы спросили, можно ли считать Тараса Шевченко гурманом, на что Наталья Гуменюк, научный секретарь музея, ответила, что он скорее любил вкусно поесть. И его пищевые предпочтения менялись в разные периоды жизни, ведь следует помнить, что были и времена лишений и полуголодного существования, и так называемой академической богемы, когда поэт и прозаик мог лакомиться устрицами и другими дорогими блюдами.

Писатель Александр Афанасьев-Чужбинский вспоминал гастрономические пристрастия Тараса Шевченко. Он познакомил поэта со своими родственниками, жившими в Киеве. Богатыми они не были, но отличались гостеприимством и "любили принимать гостя тем, чем Бог послал". Так, без обеда Александра и Тараса никто не отпустил.

Старый дядя, коренной полтавчанин, помнил все мельчайшие обычаи родного гостеприимства и, произнеся известную фразу: "По сій мові, будьмо здорові!", сначала сам выпил рюмку настойки, а затем предложил гостю. Это очень понравилось Тарасу, и он, беря рюмку, произнес свою обычную фразу: "Як то ті п'яниці п'ють оцю погань, нехай уже ми, люди привичні".

Когда же он попробовал несколько ложек борща, то признался, что "если и ел подобный борщ, то, наверное, очень давно, хотя вряд ли когда-либо приходилось его пробовать". По словам Александра Афанасьева-Чужбинского, это был как раз борщ с сухими карасями и свежей капустой, а также особыми приправами. Затем гостям подали пшеничную кашу, сваренную на раковой похлебке с укропом, после чего Тарас Григорьевич совсем растаял.

Но о борще с карасями, который полюбился Тарасу Шевченко, слышал чуть ли не каждый. А вот интересная история произошла с пельменями, о которой вспоминала Агата Ускова, жена коменданта Новопетровского укрепления Ираклия Ускова. Она рассказала, что однажды, когда это блюдо готовили у нее, в самый разгар работы заглянул Шевченко. Его и спросили, сколько сделать ему пельменей?

"Он отвечает: "Сотню". Ему говорят, что он столько не съест, но он просит об этом не беспокоиться. Тогда ему приготовили сотню пельменей покрупнее остальных, и в некоторые из них положили больше перца, в другие – соли, лука, крупы и т. д. Эту сотню сварили отдельно и ждали, что будет, когда ему попадутся пельмени с такой начинкой, но он аккуратно все съел и даже не поморщился – и без каких-либо последствий", – вспомнила она.

Мы, конечно же, не предлагаем вам съесть целую сотню пельменей. Но грех на душу брать мы не готовы, поэтому делимся проверенным рецептом этого блюда от блогерки Эмилии Евтушенко.

Как приготовить домашние пельмени?

Время: 90 –120 минут

Порций: 4 –6

Ингредиенты для теста:



– 600 миллилитров воды;

– 3 яйца;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 15 граммов соли;

– 1,5 килограмма муки;



Ингредиенты для начинки:



– 400 граммов свиного фарша;

– 600 граммов говяжьего фарша;

– 300 граммов лука;

– 3 зубчика чеснока;

– 4 грамма соли (или по вкусу);

– 2 грамма черного перца;

– 200 миллилитров бульона;

Как приготовить домашние пельмени: смотрите видео

Приготовление начинки:

Лук и чеснок добавляем в бульон и взбиваем до однородной массы. Смешиваем полученную массу с двумя видами фарша. Добавляем соль и перец. Хорошо все вымешиваем и ставим в холодильник на полчаса.

Формовка:

Чтобы облегчить себе жизнь, используем специальную форму для пельменей. Раскатываем два тонких пласта теста. На нижний слой понадобится 200 граммов теста, а на верхний – 150. Выкладываем начинку и формируем пельмени. После этого отправляем их в морозильную камеру.

Как варить:

Опускаем пельмени в подсоленную кипящую воду. Только что они всплывут, варим их в течение 7 – 9 минут. Подаем пельмени со сливочным маслом и другими добавками по вашему желанию.

Приятного аппетита!

Распространенные ошибки при приготовлении пельменей и как их исправить

Как отмечают на портале MisterCat, иногда даже проверенный рецепт может не дать желаемого результата. И виной тому могут быть незначительные погрешности как в пропорциях, так и в самом приготовлении пельменей. Собственно, сосредоточимся на этом, чтобы вы могли наслаждаться блюдом, а не переживать из-за того, что у вас что-то не получилось.

Вы налили недостаточно горячей воды. Если кипяток для теста вы не довели до бурного кипения, то крахмал не сможет полностью желатинизироваться. В результате тесто будет липким и слабым. Поэтому воду следует добавлять, когда она активно кипит. В идеале – из чайника, который только что закипел.

Вы не вымесили тесто до конца. У вас остались сухие комочки или тесто продолжает прилипать к рукам. Чтобы это исправить, необходимо месить тесто не менее 5 – 7 минут после остывания. Если необходимо, добавьте 1 чайную ложку масла на руки, но ни в коем случае не муку.

Вы не дали тесту достаточно отдохнуть. В результате при раскатывании в тесте могут появляться трещины. Чтобы это исправить, необходимо дать тесту отдохнуть не менее 20 минут. Лучше всего для этого накрыть его полотенцем или пленкой. Если вы будете лепить много пельменей, то накрывайте ту часть теста, которая ждет своей очереди, чтобы оно не высыхало.



Дайте тесту достаточно отдохнуть, прежде чем лепить пельмени / Фото mdjaff

Вы добавили муку в середине замеса. Таким образом вы нарушаете баланс влаги в тесте, в результате чего оно становится жестким или неравномерным. Если во время замеса теста вам кажется, что масса жидкая – не спешите добавлять муку. Продолжайте замешивать, и через 3 – 4 минуты все стабилизируется. Это, конечно же, при условии, что вы соблюдаете все пропорции.

Слишком тонкое тесто для сочной начинки. Следует помнить и о том, что пельмени во время варки могут раскрываться. Поэтому следует обращать внимание на сочность начинки. Если в ней много лука, то тесто должно быть толщиной 1,8 – 2 миллиметра, а если она более сухая, то можно раскатывать до 1,2 – 1,5 миллиметра.

Вы неправильно хранили тесто. Следует помнить, что тесто быстро высыхает. Поэтому важно всегда держать его накрытым либо пищевой пленкой, либо влажным полотенцем. Готовое тесто можно хранить в холодильнике до 24 часов. А перед использованием его следует достать и дать погреться хотя бы 15 – 20 минут.

Приготовьте и себе домашние пельмени и воспользуйтесь советами, которые мы вам дали. И приятного аппетита!