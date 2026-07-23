У новому проєкті "Не з книжок" 24 Канал спільно зі співробітниками музеїв та біографами ділитиметься з вами маловідомими фактами про українських письменників і митців. Цього разу спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка ми розповімо про те, що полюбляв їсти поет і який цікавий виклик він одного разу кинув собі.

Тарас Шевченко любив просту їжу і смачно поїсти

Ми спитали, чи можна вважати Тараса Шевченка гурманом, на що Наталія Гуменюк, учений секретар музею, відповіла, що він радше любив смачно поїсти. І його харчові вподобання відрізнялись у різні періоди життя, адже слід пам'ятати, що були і часи нестатків і напівголодного існування, і так званої академічної богеми, коли поет і прозаїк міг ласувати устрицями та іншими дорогими стравами.

Письменник Олександр Афанасьєв-Чужбинський згадував гастрономічні вподобання Тараса Шевченка. Він познайомив поета зі своїми родичами, що мешкали в Києві. Заможними вони не були, але виділялись гостинністю та "любили прийняти гостя, чим Бог послав". Так, без обіду Олександра і Тараса ніхто не відпустив.

Старий дядько, корінний полтавець, пам'ятав усі найдрібніші звичаї рідної гостинності і, виголосивши відому фразу: "По сій мові, будьмо здорові!", випив спершу сам чарку настоянки, а потім запропонував гостеві. Це дуже сподобалось Тарасу, і він, беручи чарку, проговорив свою звичайну промовку: "Як то ті п'яниці п'ють оцю погань, нехай уже ми, люди привичні".

Коли ж він скуштував кілька ложок борщу, то зізнався, що "якщо і їв подібний борщ, то певно дуже давно, хоча навряд чи коли й доводилось куштувати". За словами Олександра Афанасьєва-Чужбинського, був це якраз борщ з сухими карасями та свіжою капустою, а також особливими приправами. Опісля гостям подали пшоняну кашу, варену на раковій юшці з кропом, після чого Тарас Григорович геть зовсім розтанув.

Але про борщ з карасями, який полюбився Тарасу Шевченку, чув ледь не кожен. А ось цікава сталась історія з пельменями, яку згадувала Агата Ускова, дружина коменданта Новопетровського укріплення Іраклія Ускова. Вона розповіла, що одного разу, коли цю страву готували у неї, у самісінький розпал роботи завітав Шевченко. Його й спитали, скільки зробити йому пельменів?

"Він відповідає: "Сотню". Йому відказують, що він не з'їсть, але він просить про це не турбуватися. Тоді йому приготували сотню крупніших за інші, і в деякі з них наклали більше перцю, в інші – солі, цибулі, крупи та ін. Цю сотню зварили окремо й чекали, що буде, коли попадуться йому пельмені з такою начинкою, але він гарненько все з'їв і навіть не скривився – і без жодних наслідків", – пригадала вона.

Ми, звичайно ж, не пропонуємо вам з'їсти цілу сотню пельменів. Але гріх на душу брати ми не готові, тому ділимось перевіреним рецептом цієї страви від блогерки Емілії Євтушенко.

Як приготувати домашні пельмені?

Час: 90 – 120 хвилин

Порцій: 4 – 6

Інгредієнти для тіста:



– 600 мілілітрів води;

– 3 яйця;

– 30 мілілітрів олії;

– 15 грамів солі;

– 1,5 кілограма борошна;



Інгредієнти для начинки:



– 400 грамів свинячого фаршу;

– 600 грамів яловичого фаршу;

– 300 грамів цибулі;

– 3 зубчики часнику;

– 4 грами солі (або на смак);

– 2 грами чорного перцю;

– 200 мілілітрів бульйону;

Як приготувати домашні пельмені: дивіться відео

Приготування начинки:

Цибулю та часник додаємо до бульйону та збиваємо до однорідності. Змішуємо отриману масу з двома видами фаршу. Додаємо сіль та перець. Добре все вимішуємо та ставимо до холодильника на пів години.

Ліплення:

Для полегшення собі життя використовуємо спеціальну форму для пельменів. Розкачуємо два тонкі пласти тіста. На низ знадобиться 200 грамів тіста, а на верх – 150. Викладаємо начинку та формуємо пельмені. Після цього відправляємо їх до морозильної камери.

Як варити:

Кидаємо пельмені у підсолену киплячу воду. Щойно вони виринають, варимо їх упродовж 7 – 9 хвилин. Подаємо пельмені з вершковим маслом та іншими добавками за вашим бажанням.

Смачного!

Поширені помилки під час приготування пельменів і як їх виправити

Як зазначають на порталі MisterCat, іноді навіть перевірений рецепт може не дати бажаного результату. І винними в цьому можуть бути незначні погрішності як у пропорціях, так і в самому приготуванні пельменів. Власне, зосередимо на цьому свою увагу, щоб ви могли насолоджуватись стравою, а не хвилюватись через те, що у вас щось не вийшло.

Ви дали недостатньо гарячу воду. Якщо окріп для тіста ви не довели до бурхливого кипіння, то крохмаль не зможе желатинізуватись повністю. Відтак, тісто буде липким і слабким. Тому варто додавати воду з активним кипінням. В ідеалі – з чайника, який щойно закипів.

Ви не вимісили до кінця тісто. У вас залишились сухі грудочки або ж тісто продовжує прилипати до рук. Щоб це виправити, необхідно місити тісто щонайменше 5 – 7 хвилин після охолодження. Якщо необхідно, додайте 1 чайну ложку олії на руки, але аж ніяк не борошно.

Ви не дали тісту достатньо відпочити. Внаслідок цього під час розкочування можуть виникати тріщини у тісті. Щоб це виправити, необхідно дати тісту спокій на щонайменше 20 хвилин. Найкраще для цього – накрити його або рушником або плівкою. Якщо ви ліпитимете багато пельменів, то закривайте частину тіста, яка очікує на свою чергу, щоб воно не обвітрювалось.



Дайте тісту достатньо відпочити, перш ніж ліпити пельмені / Фото mdjaff

Ви додали посеред замісу борошно. Таким чином ви порушуєте баланс вологи у тісті, внаслідок чого воно стає жорстким або ж нерівномірним. Якщо під час замішування тіста вам здається, що маса рідка – не поспішайте додавати борошно. Продовжуйте замішувати і через 3 – 4 хвилини все стабілізується. Це, звичайно ж, за умови, що ви дотримуєтесь усіх пропорцій.

Надто тонке тісто для соковитої начинки. Слід пам'ятати і про те, що пельмені під час варіння можуть розкриватись. Тому слід звертати увагу на соковитість начинки. Якщо у ній багато цибулі, то тісто має бути 1,8 – 2 міліметри у товщину, а якщо вона сухіша, то можна розкочувати до 1,2 – 1,5 міліметра.

Ви неправильно зберігали тісто. Слід пам'ятати, що тісто швидко обвітрюється. Тому важливо його завжди тримати накритим або харчовою плівкою або вологим рушником. Готове тісто можна зберігати у холодильнику до 24 годин. А перед використанням його слід витягнути та дати бодай 15 – 20 хвилин погрітись.

Приготуйте і собі домашніх пельменів і скористайтесь порадами, які ми вам дали. І нехай смакує!