Летом соблюдать пост легко, приятно и очень вкусно. 24 Канал собрал несколько рецептов, с которыми о мясе даже не вспомните.

Читайте также Печень нужно замачивать не в молоке: о каком способе мало кто догадывается

Как приготовить зеленый борщ?

Одно из лучших летних блюд – по рецепту портала Shuba.

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 200 граммов щавеля;

– 10 граммов зеленого лука;

– 80 граммов сметаны;

– соль и перец по вкусу;

– веточка укропа;

– 4 яйца.

Летнее наслаждение / Фото Freepik

Приготовление:

Поставьте на плиту кастрюлю с двумя литрами воды для будущего бульона. Параллельно в отдельной емкости отварите вкрутую куриные яйца, после чего охладите их, очистите от скорлупы и разделите каждое пополам. Тем временем тщательно помойте и очистите картофель, нарежьте его аккуратными кубиками и отправьте в кастрюлю, когда вода начнет кипеть. Посолите, доведите до кипения и оставьте вариться на умеренном огне примерно 10–15 минут, пока картофель не станет мягким. Свежие листики щавеля, перья зеленого лука и укроп хорошо промойте, обсушите и мелко покрошите. Всю подготовленную летнюю зелень пересыпьте в кастрюлю к почти готовому картофелю и держите на огне еще 5–7 минут, чтобы щавель отдал свой фирменный кисловатый вкус. В конце отрегулируйте вкус солью и щепоткой черного перца, после чего разлейте горячее блюдо по глубоким тарелкам. Дополните каждую порцию половинками вареных яиц и ложкой густой сметаны, которая идеально сбалансирует кислинку.

Как приготовить салат с молодым картофелем?

Ингредиенты:

– 6 картофелин;

– 2 огурца;

– половина луковицы;

– 1 зубчик чеснока;

– петрушка и укроп по вкусу;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 3 столовые ложки йогурта или сметаны;

– соль и приправа для картофеля по вкусу;

– масло для смазывания картофеля.

Этот салат вам понравится: смотрите видео

Приготовление:

Тщательно промойте картофель под проточной водой и отварите его в подсоленной кипящей воде до полной мягкости. Когда клубни немного остынут, осторожно прижмите каждый картофель дном стакана, чтобы он слегка треснул и приобрел плоскую форму. Переложите заготовки на противень для запекания, щедро сбрызните растительным маслом, посыпьте солью и ароматными специями для картофеля. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20–30 минут, пока поверхность не покроется аппетитной хрустящей корочкой золотистого цвета. Пока основа запекается, мелко порежьте свежие огурцы, лук и любимую зелень. Для приготовления соуса смешайте в отдельной миске густой натуральный йогурт или сметану с парой капель лимонного сока, солью и выдавленным чесноком. В конце смешайте в глубокой миске нарезанные овощи и еще горячий запеченный картофель, полейте все чесночно-йогуртовой заправкой и аккуратно перемешайте блюдо перед подачей.

Как запечь карпа с овощами?

Ингредиенты:

– 1 карп;

– 15 картофелин;

– 2 моркови;

– 3 луковицы;

– 5–7 столовых ложек растительного масла;

– соль, перец по вкусу;

– приправа к рыбе, карри, приправа к картофелю);

– кунжут.

Очень аппетитная рыбка: смотрите видео

Приготовление: