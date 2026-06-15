Летом соблюдать пост легко, приятно и очень вкусно. 24 Канал собрал несколько рецептов, с которыми о мясе даже не вспомните.
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Как приготовить зеленый борщ?
Одно из лучших летних блюд – по рецепту портала Shuba.
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 200 граммов щавеля;
– 10 граммов зеленого лука;
– 80 граммов сметаны;
– соль и перец по вкусу;
– веточка укропа;
– 4 яйца.
Летнее наслаждение / Фото Freepik
Приготовление:
- Поставьте на плиту кастрюлю с двумя литрами воды для будущего бульона.
- Параллельно в отдельной емкости отварите вкрутую куриные яйца, после чего охладите их, очистите от скорлупы и разделите каждое пополам.
- Тем временем тщательно помойте и очистите картофель, нарежьте его аккуратными кубиками и отправьте в кастрюлю, когда вода начнет кипеть.
- Посолите, доведите до кипения и оставьте вариться на умеренном огне примерно 10–15 минут, пока картофель не станет мягким.
- Свежие листики щавеля, перья зеленого лука и укроп хорошо промойте, обсушите и мелко покрошите.
- Всю подготовленную летнюю зелень пересыпьте в кастрюлю к почти готовому картофелю и держите на огне еще 5–7 минут, чтобы щавель отдал свой фирменный кисловатый вкус.
- В конце отрегулируйте вкус солью и щепоткой черного перца, после чего разлейте горячее блюдо по глубоким тарелкам.
- Дополните каждую порцию половинками вареных яиц и ложкой густой сметаны, которая идеально сбалансирует кислинку.
Как приготовить салат с молодым картофелем?
Ингредиенты:
– 6 картофелин;
– 2 огурца;
– половина луковицы;
– 1 зубчик чеснока;
– петрушка и укроп по вкусу;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 3 столовые ложки йогурта или сметаны;
– соль и приправа для картофеля по вкусу;
– масло для смазывания картофеля.
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Приготовление:
- Тщательно промойте картофель под проточной водой и отварите его в подсоленной кипящей воде до полной мягкости.
- Когда клубни немного остынут, осторожно прижмите каждый картофель дном стакана, чтобы он слегка треснул и приобрел плоскую форму.
- Переложите заготовки на противень для запекания, щедро сбрызните растительным маслом, посыпьте солью и ароматными специями для картофеля.
- Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20–30 минут, пока поверхность не покроется аппетитной хрустящей корочкой золотистого цвета.
- Пока основа запекается, мелко порежьте свежие огурцы, лук и любимую зелень.
- Для приготовления соуса смешайте в отдельной миске густой натуральный йогурт или сметану с парой капель лимонного сока, солью и выдавленным чесноком.
- В конце смешайте в глубокой миске нарезанные овощи и еще горячий запеченный картофель, полейте все чесночно-йогуртовой заправкой и аккуратно перемешайте блюдо перед подачей.
Как запечь карпа с овощами?
Ингредиенты:
– 1 карп;
– 15 картофелин;
– 2 моркови;
– 3 луковицы;
– 5–7 столовых ложек растительного масла;
– соль, перец по вкусу;
– приправа к рыбе, карри, приправа к картофелю);
– кунжут.
Очень аппетитная рыбка: смотрите видео
Приготовление:
- Очищенного, выпотрошенного и промытого карпа обсушите и сделайте на спинке частые поперечные надрезы.
- Снаружи и изнутри щедро натрите рыбу смесью соли, перца и приправы к рыбе, оставив ее немного промариноваться.
- Очищенный картофель нарежьте дольками, морковь – кружочками, а лук – полукольцами.
- Переложите овощи в миску, посыпьте солью, перцем, карри, приправой для картофеля, полейте маслом и хорошо перемешайте.
- На смазанный маслом противень выложите по центру рыбу, а вокруг нее распределите овощное ассорти.
- Посыпьте блюдо сверху кунжутом и запекайте в разогретой духовке, пока картофель не станет мягким, а карп не покроется румяной корочкой.